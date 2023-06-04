Заре грозит техническое поражение

Сегодня прошел матч финального тура УПЛ в котором встретились "Минай" и "Заря". Гости победили со счетом 3:0, но им грозит техническое поражение.

Как сообщает FootballHub, в игре вышел на замену Дмитрий Мишнев, который не был заявлен на игру. Из-за этого клубу грозит техническое поражение.

"Заря" может потерять три очка, но это никак не изменит их положение в турнирной таблице. Сейчас команда занимает 3-ю строчку. В следующем сезоне команда будет участвовать в еврокубках. Луганский клуб отправится в Лигу Европы и будет играть в плей-офф за выход в групповой этап турнира.