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Металлист 1925 - Динамо 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

4-е место киевлян

Металлист 1925 - Динамо 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

В поединке заключительного тура УПЛ сезона 2022/23 "Металлист 1925" сыграл вничью с киевским "Динамо". Команды обменялись голами в первом тайме. По итогам кампании команда Эдмара сохранила прописку в элитном украинском дивизионе, опередив зону стыковых матчей всего на 1 очко. В свою очередь столичный клуб занял 4-е место и сыграет в квалификации в Лигу Конференций.

VBET лига. 30-й тур
Киев. Стадион им. Банникова
Металлист 1925 - Динамо 1:1
Голы: Артем Габелок 38 - Эрик Рамирес 20 (пен.)

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В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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