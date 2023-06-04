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Металлист 1925 - Динамо 1:1. Обзор матча и видео голов
4-е место киевлян
Фото: УПЛ
В поединке заключительного тура УПЛ сезона 2022/23 "Металлист 1925" сыграл вничью с киевским "Динамо". Команды обменялись голами в первом тайме. По итогам кампании команда Эдмара сохранила прописку в элитном украинском дивизионе, опередив зону стыковых матчей всего на 1 очко. В свою очередь столичный клуб занял 4-е место и сыграет в квалификации в Лигу Конференций.
VBET лига. 30-й тур
Киев. Стадион им. Банникова
Голы: Артем Габелок 38 - Эрик Рамирес 20 (пен.)
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