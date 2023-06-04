Металлист 1925 - Динамо 1:1. Обзор матча и видео голов

В поединке заключительного тура УПЛ сезона 2022/23 "Металлист 1925" сыграл вничью с киевским "Динамо". Команды обменялись голами в первом тайме. По итогам кампании команда Эдмара сохранила прописку в элитном украинском дивизионе, опередив зону стыковых матчей всего на 1 очко. В свою очередь столичный клуб занял 4-е место и сыграет в квалификации в Лигу Конференций.

VBET лига. 30-й тур

Киев. Стадион им. Банникова

Металлист 1925 - Динамо 1:1

Голы: Артем Габелок 38 - Эрик Рамирес 20 (пен.)