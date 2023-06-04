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Динамо объявило об уходе опытного вратаря

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч с "Металлистом 1925" стал для голкипера последним за клуб

Динамо объявило об уходе опытного вратаря

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

Вратарь Денис Бойко в качестве свободного агента покидает "Динамо". Пресс-служба киевлян сообщила, что поединок против "Металлиста 1925" стал последним для голкипера.

Бойко вышел на замену на 88-й минуте в поединке последнего тура УПЛ и получил капитанскую повязку. После завершения игры 35-летний вратарь получил возможность публично поблагодарить партнеров по команде.

Голкипер выступал за "Динамо" с 2005 по 2014 и с 2018 года. За это время он провел за первую команду 108 матчей во всех турнирах, стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и трижды – Суперкубка Украины.

Ранее была информация, что новым клубом Бойко может стать дебютант УПЛ.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Serhio79 (Kyiv)
04.06.2023 в 19:20
Денис Бойко - єдиний український воротар, який грав у фіналі Ліги Європи
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Очманілий Заєць (Odessa)
04.06.2023 в 18:42
Ди-на-мо з Дніпра!
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