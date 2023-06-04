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Шовковский: Мы можем только поблагодарить ВСУ за то, что этот чемпионат состоялся

Премьер-лига
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Мысли наставника "Динамо" после матча с "Металлистом 1925"

Шовковский: Мы можем только поблагодарить ВСУ за то, что этот чемпионат состоялся

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал ничью с харьковским "Металлистом 1925" в 30-м туре УПЛ.

"Поздравляю всех с завершением очередного чемпионата Украины. Вообще, учитывая, в какой ситуации сейчас наша страна, мы можем лишь поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что этот чемпионат состоялся. Это было непросто, сложно, но при этом мы все понимаем, что если бы он не начался, украинский футбол был бы в большой яме.

Не знаю, как бы тогда люди, которые вкладывают в футбол, удерживали бы команды и игроков… Все понимаем, какова экономическая составляющая нашего государства, все наши усилия направлены исключительно на победу нашего общего врага. Уверен, что в ближайшее время нам это удастся, и следующий чемпионат, надеюсь, пройдет уже при других условиях.

Что касается сегодняшней игры, то мы контролировали ее, понимали, за счет чего будет действовать соперник. Забили гол, темп не сбавляли, но с ног на голову все перевернулось после удаления. Это футбол. Но главная ошибка была не в удалении, а в неправильных тактических действиях. Мы не имели права оставлять вот так игрока один в один. Об этом говорили игрокам, но случилось так, как случилось. Дальше же был уже совсем другой рисунок, нам нужно было перестроиться, во втором тайме мы более или менее контролировали ситуацию на футбольном поле, но серьезных моментов не было.

Так что я поздравляю команду "Металлист 1925" с тем, что они решили свою задачу сохранить прописку в элитном дивизионе, болельщиков поздравляю с завершением сезона, а у нас впереди детальный анализ – и нужно уже думать о новом сезоне", - рассказал Шовковский.

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В статье: Александр Шовковский Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК "Динамо"

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