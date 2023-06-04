Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига Конференций ждет. Ворскла - Шахтер 2:1. Обзор матча и видео голов
Ворскла - Шахтер ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.06.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар
"Ворскла" и "Шахтер" сыграли матч в рамках последнего тура в УПЛ. Полтавчане могли надеяться на потерю очков "Александрией" и своей победой над "горняками" для того, чтобы попасть в Лигу Конференций. Так и получилось.
"Ворскла" на домашнем стадионе одолела действующего чемпиона УПЛ со счетом 2:1. Благодаря этому команда заняла 5 место, что позволило команде в следующем сезоне попасть в квалификацию еврокубка.
Полтавчане уверенно побеждали до 72 минуты, пока красную не получил Игорь Пердута. После этого команда пыталась удержать результат. На 80 Бондаренко смог сократить счет до 2:1. Счет не изменился до конца игры.
VBET лига. 30-й тур
4 июня, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского
Голы: Таулян Сулейманов 37 (пен.), Евгений Павлюк 50 - Артем Бондаренко 80
Удаление: Игорь Пердута 72
Популярное сейчас
- Элина Свитолина - Дарья Касаткина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Известен город, в котором Заря будет играть в еврокубках следующего сезона
- Реал официально объявил об уходе Бензема из клуба
- Стало известно, когда УПЛ планирует начать следующий сезон
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО