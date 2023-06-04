Лига Конференций ждет. Ворскла - Шахтер 2:1. Обзор матча и видео голов

"Ворскла" и "Шахтер" сыграли матч в рамках последнего тура в УПЛ. Полтавчане могли надеяться на потерю очков "Александрией" и своей победой над "горняками" для того, чтобы попасть в Лигу Конференций. Так и получилось.

"Ворскла" на домашнем стадионе одолела действующего чемпиона УПЛ со счетом 2:1. Благодаря этому команда заняла 5 место, что позволило команде в следующем сезоне попасть в квалификацию еврокубка.

Полтавчане уверенно побеждали до 72 минуты, пока красную не получил Игорь Пердута. После этого команда пыталась удержать результат. На 80 Бондаренко смог сократить счет до 2:1. Счет не изменился до конца игры.

VBET лига. 30-й тур

4 июня, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

"Ворскла" - "Шахтер" 2:1

Голы: Таулян Сулейманов 37 (пен.), Евгений Павлюк 50 - Артем Бондаренко 80

Удаление: Игорь Пердута 72