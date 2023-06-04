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Победа, которую могут не засчитать. Минай - Заря 0:3. Обзор матча и видео голов
Минай - Заря ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.06.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Минай"
Сегодня в рамках 30-го тура УПЛ "Минай" принимал дома "Зарю". Гости победили со счетом 3:0, но команде
Луганчане уверенно победили в игре. Хет-трик имел шанс сделать Назарий Русин. Он релизовал два момента на 8 и 57 минуте, но не смог забить 11-метровый на 40. Также матче отличился Багатов.
"Заря" закончила чемпионат на 3 месте и в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы.
"Минай" закончил турнир на 10 месте.
VBET лига. 30-й тур
4 июня, "Минай-Арена" (Минай)
Голы: Русин (8, 57), Батагов (25)
Не реализованный пенальти: Русин (40)
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