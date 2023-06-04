Победа, которую могут не засчитать. Минай - Заря 0:3. Обзор матча и видео голов

Сегодня в рамках 30-го тура УПЛ "Минай" принимал дома "Зарю". Гости победили со счетом 3:0, но команде грозит техническое поражение.

Луганчане уверенно победили в игре. Хет-трик имел шанс сделать Назарий Русин. Он релизовал два момента на 8 и 57 минуте, но не смог забить 11-метровый на 40. Также матче отличился Багатов.

"Заря" закончила чемпионат на 3 месте и в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы.

"Минай" закончил турнир на 10 месте.

VBET лига. 30-й тур

4 июня, "Минай-Арена" (Минай)

"Минай" - "Заря" 0:3

Голы: Русин (8, 57), Батагов (25)

Не реализованный пенальти: Русин (40)