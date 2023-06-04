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УПЛ заявила, что Мишнев отсутствовал в рапорте арбитра в матче Минай - Заря

Премьер-лига
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Ситуация с заявкой Дмитрия на игру еще более непонятна

УПЛ заявила, что Мишнев отсутствовал в рапорте арбитра в матче Минай - Заря

Фото з відкритих джерел

Новина українською

В заключительном туре УПЛ луганская "Заря" на выезде уверенно победила "Минай" со счетом 3:0.

Однако, на 76-й минуте в составе гостей на поле появился Дмитрий Мышнев – хавбек заменил Сергея Булецу. Примечательно, что Мишнев отсутствовал в заявке "Зари" на эту игру.

УПЛ на своем официальном сайте заявила, что игрок отсутствовал в рапорте арбитра и добавила Дмитрия в список запасных игроков.

"На 76 минуте матча на поле вышел №9 Мишнев Дмитрий, заменивший №10 Булецу Сергея. Мишнев Дмитрий не был внесен в рапорт арбитра", - говорится в примечании УПЛ к протоколу матча.

Напомним, что согласно регламенту, команда получает техническое поражение, если в ее составе на поле выйдет игрок, не находившийся в заявке команды.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Мишнёв ФК Минай
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Источник:
УПЛ

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