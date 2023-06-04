Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ заявила, что Мишнев отсутствовал в рапорте арбитра в матче Минай - Заря
Ситуация с заявкой Дмитрия на игру еще более непонятна
Фото з відкритих джерел
В заключительном туре УПЛ луганская "Заря" на выезде
Однако, на 76-й минуте в составе гостей на поле появился Дмитрий Мышнев – хавбек заменил Сергея Булецу. Примечательно, что Мишнев отсутствовал в заявке "Зари" на эту игру.
УПЛ на своем официальном сайте заявила, что игрок отсутствовал в рапорте арбитра и добавила Дмитрия в список запасных игроков.
"На 76 минуте матча на поле вышел №9 Мишнев Дмитрий, заменивший №10 Булецу Сергея. Мишнев Дмитрий не был внесен в рапорт арбитра", - говорится в примечании УПЛ к протоколу матча.
Напомним, что согласно регламенту, команда получает техническое поражение, если в ее составе на поле выйдет игрок, не находившийся в заявке команды.
Популярное сейчас
- Заре грозит техническое поражение
- Элина Свитолина - Дарья Касаткина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Российские повстанцы заявили, что их передовые отряды зашли в Шебекино
- Стало известно, когда УПЛ планирует начать следующий сезон
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО