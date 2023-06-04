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Ван Леувен: Мы очень рады, что заняли 3-е место в турнирной таблице

Премьер-лига
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Наставник луганской команды о победе над "Минаем"

Ван Леувен: Мы очень рады, что заняли 3-е место в турнирной таблице

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над "Минаем" в рамках 30-го тура УПЛ.

- Мы очень рады, что заняли 3-е место в турнирной таблице. Наши футболисты целый сезон работали ради этого результата, но это заслуга всей команды, тренеров и персонала клуба тоже.

Невозможно добиться результата только одному человеку, это тяжелый труд для каждого. Пытались создать такую команду, которая смогла бы достичь результата.

В этом матче, как обычно, до конца показывали свою игру и стиль, но пробовали разные варианты комбинаций игроков.

- Скоро выйдет ваше большое интервью, но сейчас коротко подытожите этот сезон. Каким он был для вас?

- Было тяжело сначала, ведь новая команда, надо что-то создавать, подстраивать игроков под новые тактики игры. Наши футболисты прогрессировали все больше с каждым днем, а это очень важно и дает стимул для дальнейших свершений.

Во время тренировочного, подготовительного и игрового процесса каждый игрок максимально собран, с жаждой показать все и выжать из себя, все для максимального результата.

К концу сезона был гораздо более тяжелый график: постоянные переезды, короткий срок между поединками – это истощает. Но хочу заметить наши ребята справились на уровне с этими трудностями.

Примечательно, что в составе "Зари" во втором тайме на поле вышел Дмитрий Мишнев, отсутствовавший в заявке команды на эту игру. УПЛ заявила, что игрок не был внесен в рапорт арбитра.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Минай Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК "Заря"

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