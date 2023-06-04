Не использованный шанс. Рух - Александрия 0:0. Видео и обзор матча

В финальном туре VBET лиги "Рух" принимал "Александрию". Команды расписали безголевую ничью. Гостям была крайне необходима победа чтобы попасть в Лигу Конференций. Но по финальному свистку очков не хватило и "Ворскла" обошла "Александрию".

"Рух" стоял под угрозой переходных матчей. Победа сохранила команде прописку в УПЛ.

Хозяева закончили сезон на 11 строчке. За 30 туров команда заработала 32 очка. "Александрия" завершила 6 и получила 44 балла.

VBET лига. 30-й тур

4 июня, Львов, стадион "Арена Львов"