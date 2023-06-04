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Не использованный шанс. Рух - Александрия 0:0. Видео и обзор матча
Рух - Александрия ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.06.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
fcrukh.com
В финальном туре VBET лиги "Рух" принимал "Александрию". Команды расписали безголевую ничью. Гостям была крайне необходима победа чтобы попасть в Лигу Конференций. Но по финальному свистку очков не хватило и "Ворскла" обошла "Александрию".
"Рух" стоял под угрозой переходных матчей. Победа сохранила команде прописку в УПЛ.
Хозяева закончили сезон на 11 строчке. За 30 туров команда заработала 32 очка. "Александрия" завершила 6 и получила 44 балла.
VBET лига. 30-й тур
4 июня, Львов, стадион "Арена Львов"
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