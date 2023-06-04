Игра в поддавки? Заря сделала невозможным собственный выход в квалификацию ЛЧ независимо от результата Днепра-1

Начальник "Зари" Игорь Гузь уже прокомментировал ситуацию с участием незаявленного игрока в матче против "Миная". Сказал, что все это – бюрократическая случайность, казус, недоработка, обусловленная усталостью. Мы, конечно, этих слов опровергнуть не можем, потому что доказательств нет. Но у нас есть свое видение ситуации на основе наблюдений.

"Минай" готовился к матчу с "Зарей" в обычном режиме и с привычной ответственностью. Никто даже представить не мог, что возможна "кабинетная победа" или еще какой-нибудь другой конфуз. Ошибка, допущенная "Зарей", никак не касалась их соперника на поле.

Дмитрий Мишнев вышел на поле на 76-й минуте, хотя в заявке футболист не фигурировал. Его не было в бумажных протоколах, которые получили официальные лица перед и в ходе матча в Минае, его не было и на сайте УПЛ.

Уже позже Мишнев появился в заявке "Зари" на сайте организации, но вместе с тем появилось и примечание от УПЛ, что футболист не был внесен в рапорт арбитра. Согласно регламенту, участники матча должны предоставить судье списки футболистов, которые будут внесены в рапорт в качестве членов заявки, за 75 минут до начала матча. В течение 60 минут после финального свистка арбитр должен передать оформленный рапорт (указываются события, случившиеся на поле) организаторам соревнований.

Суть конфуза: Мишнев появился на замену, но его фамилии не было в списке футболистов "Зари", предоставленных арбитру для рапорта.

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Тем временем в нескольких километрах от "Минай-Арены" проходил матч с участием прямого конкурента "Зари" в борьбе за вторую строчку "Днепра-1". К 30-му туру команды подошли с одинаковым количеством очков, но с преимуществом "Днепра-1" по дополнительным показателям. Чтобы стать второй, "Заря" должна была набрать в своем матче больше очков, чем "Днепр-1" – в своем.

Перед стартовым свистком матча "Днепр-1" – "Кривбасс" на стадионе люди шутили о том, что все уже решено. Мол, "Заря" точно будет третьей. Вот так и говорили, хотя впереди "Днепр-1" ожидал тяжелый матч против мотивированного "Кривбасса". И шутки воспринимались шутками только до того момента, пока не стало известно о конфузе "Зари"…

В прессу информация об ошибке луганской заявки попала от официального представителя "Днепра-1". Случилось это примерно через сорок минут после финального свистка в Минае. То есть еще даже не прошло то время, которое арбитр имел для оформления рапорта и передачи его в УПЛ/УАФ.

А еще интересно, как вели себя днепряне. Александр Кучер в первом тайме показательно подгонял болбоев подавать мячи, хотя темп футболистов на поле не соответствовал суматохе, вид которой создавался в технической зоне. Во втором тайме тренер заменил Александра Пихаленка на 60-й минуте матча: когда "Днепр-1" еще играл вничью, а "Заря" уже выигрывала 3:0. И это самая ранняя замена Пихаленка в этом сезоне (!). Раньше была одна замена на 64-й минуте, одна – на 65-й. А остальные проведенные в сезоне матчи – не менее 70-ти минут.

И последний нюанс: уже когда стало известно, что ниже третьего места "Зари" не опустится, представители луганского клуба активно изучали циркуляры УЕФА по распределению средств за вылет из квалификации Лиги чемпионов и за участие в групповом раунде Лиги Европы / Лиги конференций. Также представителями клуба была хорошо изучена тема, что второе место – это угроза не пройти в группу любого из европейских турниров, тогда как третье место – гарантированные восемь матчей в Лиге Европы/Лиге конференций.

Мораль? Ее не будет. Как не будет и обвинений. Просто факты и наблюдения. И воспоминание, что совсем недавно "Заря" уже играла на удержание ничьей, когда победа гарантировала ей место в квалификации Лиги чемпионов… Выводы делайте сами.