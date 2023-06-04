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Ингулец уволил Ковальца

Премьер-лига
(1 голосов)

Впереди у команды еще два официальных матча в этом сезоне

Ингулец уволил Ковальца

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Ингулец" объявил об изменениях в должности главного тренера первой команды.

Клуб поблагодарил Сергея Ковальца за сотрудничество. О причинах расставания, а также кто стал инициатором разрыва контракта, петровцы не сообщают.

Напомним, что Сергей Ковалец возглавил "Ингулец" во время зимнего антракта. Под его руководством клуб ушел от прямого вылета, но будет играть в переходных матчах за право остаться в УПЛ против "ЛНЗ". На этих играх будет тренировать игроков в качестве исполняющего обязанности Владислав Лупашко.

Добавим, что Лупашко станет уже четвертым тренером "Ингульца" в течение сезона. Начинал чемпионат клуб под руководством Лавриненко, но завершал первую часть сезона Бартулович. Зимой команду принял Ковалец, а теперь – Лупашко.

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В статье: Сергей Ковалец Ингулец (Петрово)
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