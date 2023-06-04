Ингулец уволил Ковальца

"Ингулец" объявил об изменениях в должности главного тренера первой команды.

Клуб поблагодарил Сергея Ковальца за сотрудничество. О причинах расставания, а также кто стал инициатором разрыва контракта, петровцы не сообщают.

Напомним, что Сергей Ковалец возглавил "Ингулец" во время зимнего антракта. Под его руководством клуб ушел от прямого вылета, но будет играть в переходных матчах за право остаться в УПЛ против "ЛНЗ". На этих играх будет тренировать игроков в качестве исполняющего обязанности Владислав Лупашко.

Добавим, что Лупашко станет уже четвертым тренером "Ингульца" в течение сезона. Начинал чемпионат клуб под руководством Лавриненко, но завершал первую часть сезона Бартулович. Зимой команду принял Ковалец, а теперь – Лупашко.