Ван Леувен, новый лидер Шахтера, дуэт Довбика и Пихаленка. Символическая сборная сезона УПЛ

Завершился сезон УПЛ. Возможно, самый трудный и непредсказуемый в своей истории. По его итогу, донецкий "Шахтер" за тур до финиша стал чемпионом, "Днепр-1" впервые в истории финишировал в зоне ЛЧ, "Динамо" повторило антирекорд времен Блохина, "Александрия" за четыре тура до финиша умудрилась потерять преимущество в девять балов и пролететь мимо еврокубков, а "Металлист" и "Львов" покинули вышку. Как видите, будет что вспомнить.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Журналисты UA-Футбол внимательно следили за всем сезоном, а после провели общее голосование, выбрав символическую сборную турнира. По традиции, на каждую позиции был выбран основной кандидат, а также его первый сменщик.

Вратарь - Александр Сапутин, "Заря"

15 матчей, восемь "сухих"

Неожиданно, согласны, но Сапутин заслужил свое признание. В качестве основного отыграл всего полгода, однако сумел идеально заменить Мацапуру, став одним из открытий сезона. Более половины матчей второго круга Александр провел "на ноль", а из провальных выступлений можно вспомнить лишь 0:3 от "Шахтера". Да и сильно винить 19-игрока за тот матч смысла нет, "отличились" тогда все.

Резервный вариант - Александр Бандура, "Минай"

Закарпатцы пропустили 33 гола за сезон, что можно считать неплохим показателем, как для коллектива, который боролся за выживание. Залог успеха - игра на ленточке от Бандуры, который временами сильно выручал коллектив Шарана.

Правый защитник - Денис Мирошниченко, "Александрия"

29 матчей, четыре гола, две голевые передачи

Продуктивный сезон для фулбека, благодаря которому он даже получил дебютный вызов в сборную Украины. "Александрия" провалилась на финише кампании, однако к Денису претензий быть не может. Он идеально справлялся со своей миссией, а во время эпидемии травм в команде, умело закрывал позицию вингера.

Резервный вариант - Богдан Бутко, "Заря"

Опытный фулбек провел уникальный сезон. Ровно половину времени он закрывал позицию левого защитника, однако после проблем Данченко, вернулся на родной правый фланг, где стал играть еще лучше в атаке и еще надежнее у своих ворот.

Центральный защитник - Владимир Салюк, "Черноморец"

27 матчей, два гола, одна голевая передача

Вероятно, главное открытие сезона. "Черноморец" далеко не всегда был надежен в обороне, однако даже при таких раскладах еще юный Салюк смог показать себя с наилучшей стороны. Центрбек хорош без мяча, может отдать неплохой пас, а также сыграть на втором этаже. Не зря ведь он стал основным в команде Романа Григорчука, который всегда тщательно подходит к выбору состава.

Резервный вариант - Максим Имереков, "Заря"

Лидер обороны луганской команды, рядом с которым уверенно себя чувствовали молодые товарищи. Имереков провел один из лучших своих сезонов в УПЛ, при этом еще успел отличиться пятью результативными действиями (4+1).

Центральный защитник - Эдуард Сарапий, "Днепр-1"

29 матчей, пять голов

Мы похвалили Салюка, однако Сарапий также стал открытием, причем он был хорош на протяжении всей кампании. Эдуард умеет не только играть у своих ворот, но и забивать голы, многие из которых стали победными. Более того, успехи в нынешнем сезоне помогли Сарапию получить дебютный вызов в сборную Украины.

Резервный вариант - Ярослав Ракицкий, "Шахтер"

Возможно, отыграй Ярослав за "горняков" весь сезон, а не полгода, он вполне мог оказаться в основе нашей сборной. Однако пока констатируем его уверенную игру, а также шикарные диагонали, да и в целом камбэк Ярослава сильно помог "горнякам" в чемпионском сезоне.

Левый защитник - Андрей Цуриков, "Александрия"

22 матча, пять голов, одна голевая передача

Цуриков провел космическую осень, после чего начал чуть менее яркую весну. При этом, 30-летний фулбек все равно выделялся на фоне своих конкурентов, однако тяжелая травма выбила его из строя более чем на месяц. Возможно, именно Андрея не хватило "горожанам" в ключевой отрезок сезона, ведь когда Цуриков в форме - остановить его очень сложно.

Резервный вариант - Роман Вантух, "Заря"

И вновь представитель "Зари". Вантух долго искал себя в нынешнем сезоне, однако под конец стал ключевым в команде ван Леувена. С его приходом левый фланг луганчан стал еще более опасным для соперника, а сам Вантух уже не выпадал из основы.

Опорный полузащитник - Владимир Бражко, "Заря"

29 матчей, семь голов, одна голевая передача

Еще один топ, открытый коучем "Зари" в прошедшем сезоне. Бражко потихоньку подпускался к основе, однако к концу осени успел стать своим, а после выдал сумасшедшую весну. Владимир не только показал себя отличным разрушителем, он также не обделен ударом, умеет качественно реализовывать пенальти, да и целом по задаткам напоминает настоящего лидера.

Резервный вариант - Тарас Степаненко, "Шахтер"

Времена идут, а Степаненко продолжает котироваться как один из лучших опорников страны. Возможно, прошедший сезон далеко не лучший в карьере Тараса, однако он все равно еще круче многих. Даже в 33 года.

Центральный полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

30 матчей, шесть голов, 13 голевых передач

Да, возможно "Днепр-1" чуть слабее ожидаемого провел весну, однако это не должно сказываться на восприятия Пихаленка. Хавбек провел лучший сезон в карьере и не знал равных на своей позиции. Что говорить, если Пихаленок - лучший ассистент сезона, идет в топе по количеству созданных моментов, а также постоянно вызывается в сборную страны.

Резервный вариант - Артем Бондаренко, "Шахтер"

Артем провел классный сезон, временами казался лидером "горняков", забивая важные голы. Однако ему немного не хватило стабильности. Стоит учитывать, что конкурент по позиции провел сильнейший сезон, однако все свершения Бондаренко еще впереди.

Правый вингер - Алексей Гуцуляк, "Днепр-1"

24 матча, семь голов, пять голевых передач

Кто знает, как провел бы сезон Алексей, не мучай временами его травмы. Однако и без учета данных факторов, стоит признать, что Гуцуляк провел вполне добротную кампанию. Да, в некоторых матчах он временами пропадал, однако можно вспомнить куда больше ярких перфомансов, когда вингер мог в одиночку приносить результат.

Резервный вариант - Ростислав Русин, "Металлист 1925"

Яркий вингер выделялся на фоне не самой яркой атаки харьковчан. В прошедшем сезоне Ростислав успел совершить десять результативных и принес немало важных очков своей команде, сделав многое для её спасения.

Атакующий полузащитник - Георгий Судаков, "Шахтер"

29 матчей, пять голов, восемь голевых передач

Может скажем немного громкую фразу, однако Георгий Судаков - лидер нынешнего чемпиона Украины. Чисто визуально казалось, что после ухода Мудрика в "Челси", именно Георгий стал ключевым игроком в команде Йовичевича. Теперь его ищут передачами, теперь от него ждут чуда, и он часто способен его явить. Судаков забил немало важных голов "горняков", а прошедший сезон, безусловно, лучший в его карьере.

Резервный вариант - Виталий Буяльский, "Динамо"

Проведи "десятка" киевлян столь же качественный второй круг, как первый, и он вполне мог рассчитывать на место в основе. Однако весной Буяльский сверкал не так часто, при этом все равно успел совершить 19 голевых действий.

Левый вингер - Назарий Русин, "Заря"

30 матчей, 13 голов, шесть голевых передач

Откроем секрет, Назарий - единственный игрок нашей сборной, собравший максимум балов от всей редакции. И это непросто так. Русин начинал сезон, как центральный форвард, однако по ходу кампании ван Леувен переучил его в крутого вингера, который совершал результативные действия в десяти из 15-ти игр второго круга. Просто шикарная весна от 24-летнего футболиста.

Резервный вариант - Таулян Сефери, "Ворскла"

Албанский вингер стал лидером "Ворсклы", а также вторым бомбардиром нынешнего сезона УПЛ (что символично, разделил награду с Русиным). Да, на счету Сефери много голов с пенальти, однако он сделал немало для "Ворсклы", которая по итогу финишировала в еврокубковой зоне.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

30 матчей, 24 гола, шесть голевых передач

Нужно ли что-то расшифровывать? Довбик провел космический сезон, сделал максимум для днепрян, которые долгое время вела борьбу за титул, а также почти побил рекорд по голам за сезон в УПЛ, лишь на один точный удар отстав от Генриха Мхитаряна. Европа ждет, Артем?

Резервный вариант - Владислав Ванат, "Динамо"

Последние несколько лет "Динамо" постоянно критиковали за отсутствие забивного форварда, однако это в прошлом. Ванат окончательно раскрылся в прошлой кампании, провел огненную весну и теперь готов закрыть позицию нападающего на долгие годы.

Главный тренер - Патрик ван Леувен, "Заря"

Да, в качестве коуча выберем наставника третьей команды страны. И пусть только кто-то поспорит. Именно "Заря" показала наибольший рост за последний сезон, превратившись из яркой, но нестабильной команды, в прагматичную машину по набору очков. 13 побед в 15-ти играх второго круга, и это в условиях непростой кадровой ситуации. Шикарная работа.

Резервный вариант - Игор Йовичевич, "Шахтер"

Возможно, к работе Йовичевича остались небольшие вопросы, однако шикарная концовка сезона, а также золотые медали на шее хорватского коуча множат все эти замечания на ноль. Победителей не судят, особенно тех, кто разгромил "Днепр-1" и "Зарю" в очных встречах.

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