Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс.

Днепряне были на волоске от того, чтобы потерять вторую строчку в таблице. Команда Александра Кучера долго не могла забить в ворота "Кривбасса", в то время как "Заря" в параллельной встрече уничтожала "Минай". Впрочем, днепрянам удалось найти свой момент и выиграть встречу 1:0. Эти три очка позволили СК не только стать вице-чемпионом Украины, но и получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Наш фотокор Александр Приходько посетил эту игру последнего тура в текущем сезоне УПЛ и делится с вами своим репортажем.

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