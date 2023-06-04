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Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс.

Премьер-лига
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"Днепр-1" – вице-чемпион Украины

Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс.

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Днепряне были на волоске от того, чтобы потерять вторую строчку в таблице. Команда Александра Кучера долго не могла забить в ворота "Кривбасса", в то время как "Заря" в параллельной встрече уничтожала "Минай". Впрочем, днепрянам удалось найти свой момент и выиграть встречу 1:0. Эти три очка позволили СК не только стать вице-чемпионом Украины, но и получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Наш фотокор Александр Приходько посетил эту игру последнего тура в текущем сезоне УПЛ и делится с вами своим репортажем.

Фотогалерея

Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 1Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 2Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 3Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 4Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 5Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 6Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 7Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 8Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 9Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 10Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 11Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 12Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 13Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 14Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 15Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 16Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 17Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 18Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 19Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 20Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 21Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 22Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 23Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 24Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 25Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 26Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 27Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 28Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 29Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 30Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 31Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 32Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 33Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 34Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 35Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 36Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 37Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 38Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 39Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 40Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 41Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 42Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 43Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 44Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 45Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс. - фото 46
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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) фото СК Днепр-1
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