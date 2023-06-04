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Вернидуб снова дает бой в дерби. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Кривбасс.
"Днепр-1" – вице-чемпион Украины
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Днепряне были на волоске от того, чтобы потерять вторую строчку в таблице. Команда Александра Кучера долго не могла забить в ворота "Кривбасса", в то время как "Заря" в параллельной встрече уничтожала "Минай". Впрочем, днепрянам удалось найти свой момент и выиграть встречу 1:0. Эти три очка позволили СК не только стать вице-чемпионом Украины, но и получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
Наш фотокор Александр Приходько посетил эту игру последнего тура в текущем сезоне УПЛ и делится с вами своим репортажем.
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