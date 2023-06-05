Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились лучшие игрок и тренер 30-го тура УПЛ
Награды достались представителю "Зари" и "Ворсклы"
Фото: УПЛ
Украинская Премьер-Лига определила лучшего футболиста и лучшего тренера 30-го тура чемпионата.
По итогам голосования лучшим игроком был признан нападающий "Зари" Назарий Русин. Форвард отличился дублем в матче против "Миная" (3:0). Лучшим наставником заключительного тура стал коуч "Ворсклы" Виктор Скрипник. Полтавчане на своем поле обыграли "Шахтер" (2:1).
В состав экспертного совета УПЛ вошли: Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.
Популярное сейчас
- УПЛ завершилась, Реал попрощался с Бензема, Златан - с футболом. Главные новости за 4 июня
- Губернатор Белгородской области РФ не пришел на встречу с РДК забирать российских военнопленных
- Пригожин заявил, что Минобороны РФ минирует дороги в тыловой зоне ЧВК Вагнер
- Стало известно, когда УПЛ планирует начать следующий сезон
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО