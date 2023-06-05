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Определились лучшие игрок и тренер 30-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Награды достались представителю "Зари" и "Ворсклы"

Определились лучшие игрок и тренер 30-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Украинская Премьер-Лига определила лучшего футболиста и лучшего тренера 30-го тура чемпионата.

По итогам голосования лучшим игроком был признан нападающий "Зари" Назарий Русин. Форвард отличился дублем в матче против "Миная" (3:0). Лучшим наставником заключительного тура стал коуч "Ворсклы" Виктор Скрипник. Полтавчане на своем поле обыграли "Шахтер" (2:1).

В состав экспертного совета УПЛ вошли: Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Виктор Скрипник Назарий Русин
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Источник:
УПЛ

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