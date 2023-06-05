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Экс-тренер Александрии может возглавить Ингулец – СМИ
Накануне клуб уволил Сергея Ковальца
Фото: Александр Приходько
Новым главным тренером "Ингульца" может стать Юрий Гура. Об этом пишет Sport Arena.
Последним местом работы 46-летнего специалиста была "Александрия", откуда он был уволен в декабре 2022 года.
"Ингулец" после поражения в заключительном туре УПЛ от "Вереса" (0:1) объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Сергеем Ковальцом. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Владислава Лупашко.
10 и 14 июня петровский клуб проведет переходные матчи с ЛНЗ за право играть в УПЛ в следующем сезоне.
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