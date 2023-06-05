  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Металлиста: Получилась еще одна неудавшаяся игра
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Металлиста: Получилась еще одна неудавшаяся игра

Премьер-лига
(2 голосов)

Перица Огненович - о поражении от "Черноморца"

Тренер Металлиста: Получилась еще одна неудавшаяся игра

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Перица Огненович кратко подвел итог матча с "Черноморцем" (0:3) в 30-м туре УПЛ.

"Хочу поздравить "Черноморец" с победой. У них, вероятно, желания было больше, чем у нас.

Мы пытались сыграть в хороший футбол и показать нашим болельщикам то, что мы можем демонстрировать качественную игру. Но в итоге получилась еще одна неудавшаяся игра", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

"Металлист" с 22 очками занял 15-е место и вылетел из УПЛ.

Читайте такжеМеталлист - Черноморец 0:3. Без турнирных задач. Обзор матча и видео голов
По теме
yellow-arrow
Вирт: Динамо не сделало нам подарок, но мы сами виноваты
yellow-arrow
Голодюк: Главное, что мы выполнили задачу
yellow-arrow
Агент Довбика подтвердил интерес к форварду со стороны Жироны
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Перица Огненович Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcmetalist.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде