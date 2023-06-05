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Тренер Металлиста: Получилась еще одна неудавшаяся игра
Перица Огненович - о поражении от "Черноморца"
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Перица Огненович кратко подвел итог матча с "Черноморцем" (0:3) в 30-м туре УПЛ.
"Хочу поздравить "Черноморец" с победой. У них, вероятно, желания было больше, чем у нас.
Мы пытались сыграть в хороший футбол и показать нашим болельщикам то, что мы можем демонстрировать качественную игру. Но в итоге получилась еще одна неудавшаяся игра", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.
"Металлист" с 22 очками занял 15-е место и вылетел из УПЛ.
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