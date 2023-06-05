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Голодюк: Главное, что мы выполнили задачу
"Металлист 1925" сохранил прописку в УПЛ
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с "Динамо" (1:1) в 30-м туре УПЛ.
- Для нас это был самый главный матч сезона, мы понимали что надо выполнить задачу, но и понимали против кого мы играем. "Динамо" в последних матчах набрало очень хороший ход, забивали много мячей. Где-то удаление нам поспособствовало, но это уже история. Главное, что мы выполнили задачу.
- Достигли поставленной цели, что дальше ожидает команду?
- Еще никто не знает. Игроки и мы будем общаться с руководством, о наших будущих перспективах и планах. Главное, что задача, которая стояла, мы ее выполнили. Это заслуга футболистов, потому что с теми проблемами, которые были у нас ... Мы о них никогда не говорили, но поверьте я не знаю, были ли еще у какой-то команды такие проблемы, как у нас. Но мы о них никогда не говорили, чтобы это не было как оправдание. Оправдываться - это черта слабых людей. Мы ребятам сказали, что они настоящие молодцы! Чемпионат был очень интересный, очень сложный, но мы остались в Премьер-Лиге - это главное.
- Уже сейчас это не будет звучать как оправдание...
- Мы не будем акцентировать внимание. Вы видели, каждую игру с чем мы сталкивались, очень трудно. Сегодня игроки показали, что коллектив у нас очень хороший. Несмотря на соперника, несмотря на ответственность которая висела перед всеми, команда справилась. Мы очень рады за ребят, они завтра могут поехать в отпуск и провести время с семьями. Пусть отдыхают, - резюмировал Голодюк.
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