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Вирт: Динамо не сделало нам подарок, но мы сами виноваты

Премьер-лига
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Ровенский клуб сыграет в переходных матчах

Вирт: Динамо не сделало нам подарок, но мы сами виноваты

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подытожил заключительную игру чемпионата против "Ингульца" (1:0).

"Впечатление сегодня двоякое. Есть победа, но она не позволила избежать переходных матчей.

Поблагодарил за игру футболистов. Потому что настроить команду на игру было непросто. Все читают слухи в СМИ, у всех возникают вопросы. Попросил забыть обо всем этом и сосредоточиться на игре. Футболисты вышли с максимальной концентрацией. И одержали победу. Эта победа психологически поможет нам перед матчами плей-офф, потому что мы долгое время не могли выиграть. Надеюсь, этот эмоциональный толчок позволит выполнить задачу на сезон и остаться в УПЛ.

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Единственный негатив сегодня - красная карточка Василия Курка. 90+5-я минута и он получает удаление и пропустит следующую игру. Это единственный минус.

Относительно разговора после матча с Сергеем Ковальцом - мы говорили о моем предматчевом комментарии. Но никаких претензий я к нему не имею. Он отличный тренер, у него хорошая команда. Никаких претензий к ним не имею. Но есть вещи, которые видит и понимает вся Украина.

За игрой "Динамо" мы следили. Николай Лапко был на той игре. Александр Шовковский не сделал нам подарок. Но мы сами виноваты - слишком много потеряли. В целом по игре мы провели хороший второй круг. А вот по результату - не очень. Не добрали своих очков, теряли концентрацию. Это наши проблемы", - сказал Вирт.

10 и 14 июня "Верес" проведет переходные матчи с "Металлургом" за право играть в УПЛ в следующем сезоне.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Ингулец (Петрово)
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