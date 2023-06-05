Вирт: Динамо не сделало нам подарок, но мы сами виноваты

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подытожил заключительную игру чемпионата против "Ингульца" (1:0).

Поблагодарил за игру футболистов. Потому что настроить команду на игру было непросто. Все читают слухи в СМИ, у всех возникают вопросы. Попросил забыть обо всем этом и сосредоточиться на игре. Футболисты вышли с максимальной концентрацией. И одержали победу. Эта победа психологически поможет нам перед матчами плей-офф, потому что мы долгое время не могли выиграть. Надеюсь, этот эмоциональный толчок позволит выполнить задачу на сезон и остаться в УПЛ.

"Впечатление сегодня двоякое. Есть победа, но она не позволила избежать переходных матчей.

Единственный негатив сегодня - красная карточка Василия Курка. 90+5-я минута и он получает удаление и пропустит следующую игру. Это единственный минус.

Относительно разговора после матча с Сергеем Ковальцом - мы говорили о моем предматчевом комментарии. Но никаких претензий я к нему не имею. Он отличный тренер, у него хорошая команда. Никаких претензий к ним не имею. Но есть вещи, которые видит и понимает вся Украина.

За игрой "Динамо" мы следили. Николай Лапко был на той игре. Александр Шовковский не сделал нам подарок. Но мы сами виноваты - слишком много потеряли. В целом по игре мы провели хороший второй круг. А вот по результату - не очень. Не добрали своих очков, теряли концентрацию. Это наши проблемы", - сказал Вирт.