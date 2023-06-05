Скрипник: Хотели просто выиграть, потому что без победы нам не было бы о чем и мечтать

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник поделился мыслями после победы над "Шахтером" (2:1) в заключительном туре УПЛ.

– Сегодня поставили все на кон, но "Шахтер" есть "Шахтер". Эти ребята не случайно стали чемпионами. Видно, что команда очень качественная, даже без сборников. Любой игрок "Шахтера", который вышел на поле, в любой другой команде УПЛ был бы основным. Это я даю 100%. Очень рады, что заняли пятое место, о котором могли только мечтать даже в начале второго круга, когда проиграли стыковой матч. Но ребята потом себя нашли, мы стабилизировались.

И вот эти игры, которые были против "Днепра-1", против "Колоса", когда ты можешь страдать, но играть, забивать, терпеть, - это мы и делали. И сегодня подошли к этой игре с таким настроем, что хотели просто выиграть, потому что без победы нам не было бы о чем и мечтать. И мы это сделали! Поэтому я поздравляю команду, ребят и всех наших болельщиков.

– Насколько команда справилась с задачей на игру, что удалось и не удалось воплотить на поле?

– Когда ты выигрываешь, то неважно, какие там у нас были ошибки. Что касается последних минут, то, наверное, красная карточка сыграла особую роль. Те ребята, которые остались на поле, боялись сделать последнюю ошибку или бежать вперед, чтобы потом недобежать назад, это всегда сидит в голове. Мы терпели и искали свои шансы впереди. То, что сделали и что не сделали... Наша цель была сегодня - выиграть и дождаться результатов параллельных матчей. Мы это сделали и мы очень рады, - сказал Скрипник.