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Защитник Динамо продолжит карьеру в Колосе – Источник

Премьер-лига
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Футболист может снова сменить клубную прописку

Защитник Динамо продолжит карьеру в Колосе – Источник

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Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский подтвердил информацию, что защитник "Колоса" Сергей Чоботенко подписал контракт с "Полесьем". По информации журналиста, его место в ковалевской команде займет центрбек "Динамо" Никита Бурда.

"Чоботенко переходит на полноценный контракт в "Полесье", и "Колос" уже нашел ему замену. Источники, приближенные к "Колосу", подтвердили информацию, что Никита Бурда станет игроком ковалевского клуба", – сказал Спиваковский.

Отметим, в первой части сезона 28-летний Бурда отыграл 2 матча за "Динамо". Вторую половину кампании 2022/23 он провел в аренде в "Заре", но не сыграл ни одной официальной минуты. 26-летний Чоботенко принял участие в 26 матчах за "Колос", в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда Колос (Ковалевка) Сергей Чоботенко
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