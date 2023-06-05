Защитник Динамо продолжит карьеру в Колосе – Источник

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский подтвердил информацию, что защитник "Колоса" Сергей Чоботенко подписал контракт с "Полесьем". По информации журналиста, его место в ковалевской команде займет центрбек "Динамо" Никита Бурда.

"Чоботенко переходит на полноценный контракт в "Полесье", и "Колос" уже нашел ему замену. Источники, приближенные к "Колосу", подтвердили информацию, что Никита Бурда станет игроком ковалевского клуба", – сказал Спиваковский.

Отметим, в первой части сезона 28-летний Бурда отыграл 2 матча за "Динамо". Вторую половину кампании 2022/23 он провел в аренде в "Заре", но не сыграл ни одной официальной минуты. 26-летний Чоботенко принял участие в 26 матчах за "Колос", в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.