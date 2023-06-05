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Капитан Металлиста 1925: Я считаю, мы провели неплохой матч с Динамо

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Харьковчане сыграли вничью с киевлянами

Капитан Металлиста 1925: Я считаю, мы провели неплохой матч с Динамо

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Капитан и полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок поделился эмоциями от матча с "Динамо" (1:1) в рамках 30-го тура УПЛ.

– Все выдохнули - вот такое ощущение. Все выдохнули, прошлая неделя была напряженной, никто не хотел переходных матчей играть. Плюс такой соперник - "Динамо", все понимали, что шансы у нас есть, однако неделя, все равно, была напряженной. И вот теперь все выдохнули, все довольны, задача выполнена. Поэтому, сейчас, наконец, хорошее состояние наконец.

– А вообще была у команды вера в себя? Потому что нужно было, хотя бы, не проигрывать, и этого оказалось достаточно, но лучше побеждать "Динамо"?

– У нас сейчас было достаточно времени, чтобы восстановиться, подготовиться к игре. Я считаю, что мы сегодня неплохой поединок провели. Все готовились, все хотели взять очко, как минимум. Все чувствовали, что мы можем очко точно взять. Тем более, что при такой игре, когда проигрывали один - ноль, пацаны никто не сдался, играли дальше. Молодцы ребята, в общем.

– Для тебя эта игра так сложилась, что можно при желании киносценарий писать. Вывел команду, которой надо только набирать очки, как капитан, пропустили с пенальти, но ты сравнял счет, а потом в конце получил красную карточку и уже без тебя команда довела матч до необходимого результата?

– Да-да, приятно, что забил в такой момент. Много забивать не нужно, одного гола оказалось достаточно, главное, что такой. Хорошо, что помог команде - забил. Сейчас такие эмоции - приятные. Выдохнули, все отдали на поле, трудно что-то еще сказать, - рассказал Габелок.

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В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
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Источник:
metalist1925.com

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