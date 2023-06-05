Ворскла забила с пенальти, назначенного за попадание в прижатую и скрытую руку. Этот гол помог полтавчанам пробиться в ЛК

Интересно, если бы у "Шахтера" в матче 30-го тура против "Ворсклы" были турнирные задачи, если бы решалась судьба чемпионства – такой пенальти назначили бы? И если бы назначили – сколько шума было бы в медиапространстве?

А так "Шахтеру" уже ничего нужно не было, и очень похоже на то, что "Ворскле" просто отдали должок за сомнительный пенальти, назначенный в матче первого круга против "Шахтера" при счете 2:2. Но результат этих "долговых игр" – переформатирование еврокубковой заявки Украины. Если бы не гол с этого пенальти (тогда матч мог закончиться со счетом 1:1), пятой командой Таблицы и участником Лиги конференций была бы "Александрия".

Оценивать игру рукой/попадание мяча в руку очень сложно. Слишком размыто написаны правила, слишком много примеров, когда судьи оценивают на свое усмотрение и одинаковые эпизоды трактуются по-разному. С свежего можно вспомнить финал Лиги Европы, когда мяч после флангового прострела попал в отведенную от тела руку Фернандо. Арбитры тогда не среагировали.

Примечательно, что наш эпизод был бы схож с эпизодом из матча Лиги Европы, если бы мяч попал в левую руку Фарины. Руку, отведенную от корпуса и увеличивавшую площадь тела. Даже тогда были бы дискуссии о целесообразности назначения одиннадцатиметрового, ведь против пенальти свидетельствует фактор близкого расстояния, с которого прилетел мяч. Но пикантности добавляет тот факт, что мяч угодил в правую (!) руку игрока "Шахтера". А эта рука была спрятана за спину и максимально прижата к корпусу.

Особого цинизма добавляет тот факт, что на матче была система ВАР и она четко дала ответ на вопрос, в какую же руку Фарины попал мяч. В динамике казалось, что в левую, и этим можно было бы оправдать Пасхала. Однако арбитр, как и зрители видеотрансляции, четко видел, что игры запрещенной частью тела не было, а было попадание мяча в прижатую руку защитника. Поэтому сознательно принимал ошибочное решение.

Не факт, что без этого пенальти "Ворскла" не победила бы "Шахтер". Но факт, что полтавчане забили ровно на один гол больше, чем соперник, благодаря чему и вышли в Лигу конференций.

Решение Пасхала – как квинтэссенция удручающего для украинских судей сезона.