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Ворскла забила с пенальти, назначенного за попадание в прижатую и скрытую руку. Этот гол помог полтавчанам пробиться в ЛК

Премьер-лига
(2 голосов)

Матч против Шахтера, 2:1

Ворскла забила с пенальти, назначенного за попадание в прижатую и скрытую руку. Этот гол помог полтавчанам пробиться в ЛК

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересно, если бы у "Шахтера" в матче 30-го тура против "Ворсклы" были турнирные задачи, если бы решалась судьба чемпионства – такой пенальти назначили бы? И если бы назначили – сколько шума было бы в медиапространстве?

А так "Шахтеру" уже ничего нужно не было, и очень похоже на то, что "Ворскле" просто отдали должок за сомнительный пенальти, назначенный в матче первого круга против "Шахтера" при счете 2:2. Но результат этих "долговых игр" – переформатирование еврокубковой заявки Украины. Если бы не гол с этого пенальти (тогда матч мог закончиться со счетом 1:1), пятой командой Таблицы и участником Лиги конференций была бы "Александрия".

Оценивать игру рукой/попадание мяча в руку очень сложно. Слишком размыто написаны правила, слишком много примеров, когда судьи оценивают на свое усмотрение и одинаковые эпизоды трактуются по-разному. С свежего можно вспомнить финал Лиги Европы, когда мяч после флангового прострела попал в отведенную от тела руку Фернандо. Арбитры тогда не среагировали.

Примечательно, что наш эпизод был бы схож с эпизодом из матча Лиги Европы, если бы мяч попал в левую руку Фарины. Руку, отведенную от корпуса и увеличивавшую площадь тела. Даже тогда были бы дискуссии о целесообразности назначения одиннадцатиметрового, ведь против пенальти свидетельствует фактор близкого расстояния, с которого прилетел мяч. Но пикантности добавляет тот факт, что мяч угодил в правую (!) руку игрока "Шахтера". А эта рука была спрятана за спину и максимально прижата к корпусу.

Ворскла забила с пенальти, назначенного за попадание в прижатую и скрытую руку. Этот гол помог полтавчанам пробиться в ЛК - изображение 1

Особого цинизма добавляет тот факт, что на матче была система ВАР и она четко дала ответ на вопрос, в какую же руку Фарины попал мяч. В динамике казалось, что в левую, и этим можно было бы оправдать Пасхала. Однако арбитр, как и зрители видеотрансляции, четко видел, что игры запрещенной частью тела не было, а было попадание мяча в прижатую руку защитника. Поэтому сознательно принимал ошибочное решение.

Ворскла забила с пенальти, назначенного за попадание в прижатую и скрытую руку. Этот гол помог полтавчанам пробиться в ЛК - изображение 2

Ворскла забила с пенальти, назначенного за попадание в прижатую и скрытую руку. Этот гол помог полтавчанам пробиться в ЛК - изображение 3

Не факт, что без этого пенальти "Ворскла" не победила бы "Шахтер". Но факт, что полтавчане забили ровно на один гол больше, чем соперник, благодаря чему и вышли в Лигу конференций.

Решение Пасхала – как квинтэссенция удручающего для украинских судей сезона.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (4)
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Санёк707 (Запорожье)
05.06.2023 в 14:06
Вообще не понимаю для чего Ворскла вышла в Лигу конференций, до первой игры.
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andre1879 (vflhbl)
05.06.2023 в 14:06
Когда ворсклу тянут за уши это позор. С Днепр минус один левый пенальти в матче с Кривбас не дали пенальти в ворота ворсклы и кроты слили игру выстовив в ворота пенсионера а в поле молодняк.
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Prideman (Lviv)
05.06.2023 в 14:07
Не злили. А просто грали не основним складом, бо для них цей матч нічого не вирішував. Це різні речі
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Prideman (Lviv)
05.06.2023 в 13:56
Притиснута, не притиснута, збільшує площу тіла, не збільшує. Самі собі вигадали менінгіт. Кожна мітла мете по своєму, як то кажуть. Колись було все просто: гра рукою в штрафному це пенальті. Все. І немає дискусій. Може варто повернутися до старого?
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