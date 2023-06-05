Пятов сыграл в капитанской повязке, которую выбрали болельщики Шахтера

В воскресенье, 4 июня состоялся один из матчей 30-го тура чемпионата Украины. "Ворскла" на своем стадионе принимала "Шахтер". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Ветеран донецкой команды Андрей Пятов занял место в воротах вместо Анатолия Трубина, который был дисквалифицирован за массовую драку в поединке с "Днепром-1". На эту игру голкипер вышел с капитанской повязкой в цветах флага Украины. Более того, на повязке была нанесена карта страны с общей площадью 603 628 км².

Отмечается, что дизайн данной повязки выбирали болельщики "Шахтера" через платформу Fanverse.

Fanverse - это программа от Binance, которая позволяет болельщикам горняков быть ближе к любимому клубу.