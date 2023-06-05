  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пятов сыграл в капитанской повязке, которую выбрали болельщики Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов сыграл в капитанской повязке, которую выбрали болельщики Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

С картой Украины

Пятов сыграл в капитанской повязке, которую выбрали болельщики Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В воскресенье, 4 июня состоялся один из матчей 30-го тура чемпионата Украины. "Ворскла" на своем стадионе принимала "Шахтер". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Ветеран донецкой команды Андрей Пятов занял место в воротах вместо Анатолия Трубина, который был дисквалифицирован за массовую драку в поединке с "Днепром-1". На эту игру голкипер вышел с капитанской повязкой в цветах флага Украины. Более того, на повязке была нанесена карта страны с общей площадью 603 628 км².

Отмечается, что дизайн данной повязки выбирали болельщики "Шахтера" через платформу Fanverse.

Fanverse - это программа от Binance, которая позволяет болельщикам горняков быть ближе к любимому клубу.

По теме
yellow-arrow
Динамо планирует проводить домашние матчи еврокубков в Румынии
yellow-arrow
Ингулец объявил об уходе второго тренера
yellow-arrow
Ворскла забила с пенальти, назначенного за попадание в прижатую и скрытую руку. Этот гол помог полтавчанам пробиться в ЛК
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде