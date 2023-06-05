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Пятов сыграл в капитанской повязке, которую выбрали болельщики Шахтера
С картой Украины
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В воскресенье, 4 июня состоялся один из матчей 30-го тура чемпионата Украины. "Ворскла" на своем стадионе принимала "Шахтер". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Ветеран донецкой команды Андрей Пятов занял место в воротах вместо Анатолия Трубина, который был дисквалифицирован за массовую драку в поединке с "Днепром-1". На эту игру голкипер вышел с капитанской повязкой в цветах флага Украины. Более того, на повязке была нанесена карта страны с общей площадью 603 628 км².
Отмечается, что дизайн данной повязки выбирали болельщики "Шахтера" через платформу Fanverse.
Fanverse - это программа от Binance, которая позволяет болельщикам горняков быть ближе к любимому клубу.
???????? На матч останнього туру УПЛ капітан «Шахтаря» Андрій Пятов вийшов з пов'язкою з мапою України, яку обрали наші вболівальники в голосуванні на платформі Fanverse ????#Shakhtar ⚒ @binancefantoken ???? @BinanceUkraine pic.twitter.com/C0SB0CJ8kM— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 5, 2023
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