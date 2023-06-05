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Мозиль: Спасибо пацанам, которые отпахали этот матч с Динамо
Харьковчане сыграли вничью с Динамо
metalist1925.com
Голкипер "
- Впечатления положительные. С таким соперником, как "Динамо", нужно было решать судьбу чемпионата для нас, чтобы остаться в УПЛ. Очень довольны тем заработанным очком. Была сложная игра, слава Богу, что сумели забить после пропущенного мяча гол, спасибо пацанам, которые отпахали этот матч. Все истощенные, сейчас будем, думаю, немного праздновать.
- Болельщики шутили перед игрой, что для результата в игре с "Динамо" Мозиль должен потянуть все, что будет лететь в ворота, а затем, на исходе игры, пойти вперед и забить. Фактически так и произошло, ведь удаление произошло в эпизоде, когда ты своей передачей выводил Островского один на один с вратарем?
- Влад молодец, поскольку первое, что он сделал, дал адрес туда. Я его увидел, молодец, что зацепился и заработал на себе фол, который привел к красной карточке для соперников. Нам немного стало легче играть после того, можно так сказать, слава Богу, что достигли положительного результата.
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