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Мозиль: Спасибо пацанам, которые отпахали этот матч с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане сыграли вничью с Динамо

Мозиль: Спасибо пацанам, которые отпахали этот матч с Динамо

metalist1925.com

Новина українською

Голкипер "Металлиста 1925" Олег Мозиль рассказал об эмоциях и впечатлениях от заключительного матча сезона, в котором харьковчане сыграли вничью с "Динамо" (1:1).

- Впечатления положительные. С таким соперником, как "Динамо", нужно было решать судьбу чемпионата для нас, чтобы остаться в УПЛ. Очень довольны тем заработанным очком. Была сложная игра, слава Богу, что сумели забить после пропущенного мяча гол, спасибо пацанам, которые отпахали этот матч. Все истощенные, сейчас будем, думаю, немного праздновать.

- Болельщики шутили перед игрой, что для результата в игре с "Динамо" Мозиль должен потянуть все, что будет лететь в ворота, а затем, на исходе игры, пойти вперед и забить. Фактически так и произошло, ведь удаление произошло в эпизоде, когда ты своей передачей выводил Островского один на один с вратарем?

- Влад молодец, поскольку первое, что он сделал, дал адрес туда. Я его увидел, молодец, что зацепился и заработал на себе фол, который привел к красной карточке для соперников. Нам немного стало легче играть после того, можно так сказать, слава Богу, что достигли положительного результата.

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В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Олег Мозиль
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Источник:
Металлист 1925

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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
05.06.2023 в 19:11
Роман, возьми Мозиля в ЧО. Он лучше Паста и Непогодова вместе взятых.
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