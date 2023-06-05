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Президент Кривбасса: В какой-то момент мы даже получили ожидания, на которые не могли и надеяться

Премьер-лига
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Криворожцы до последнего тура боролись за еврокубки

Президент Кривбасса: В какой-то момент мы даже получили ожидания, на которые не могли и надеяться

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц подытожил сезон УПЛ для команды, а также прокомментировал выездной матч 30 тура УПЛ против "Днепра-1" (0:1).

- Константин Федорович, завершился последний матч сезона. Давайте по горячим следам проанализируем, каким был этот чемпионат для "Кривбасса"?

- Только я был в раздевалке, где выразил благодарность ребятам за сезон. Считаю, что он был успешным для нас. В какой-то момент мы даже получили ожидания, на которые не могли и надеяться. Этот футбольный год оцениваю как очень качественный. Он показал, что наша команда может расти. Донес до ребят свое пожелание: пусть этот прогресс, состоявшийся в нынешнем сезоне, увеличится и сохранится на следующий чемпионат.

– В решающей игре с "Днепром-1" мы, к сожалению, уступили. Как вам игра команды сегодня?

– Игра с днепрянами мне понравилась. Наверное, где-то нам еще не хватает класса, мастерства, чтобы игровое преимущество претворялось в результат. Но это все придет. Думаю, в следующем сезоне мы обязательно реализуем все задуманное.

- Возможно, еще рано об этом говорить, но все же: какие планы "Кривбасс" на межсезонье? Каникулы будут очень короткими: две недели – и снова команда собирается.

- Как всегда, сначала отдохнуть, а потом начнем подготовку на собрании.

– Как оцените работу Юрия Вернидуба во главе "Кривбасса" в дебютном сезоне?

- Конечно, Юрий Вернидуб - человек, который очень озабочен всем, что происходит с командой. В частности – в период, когда не было результата. Но мы все были уверены, что ситуация наладится. Так и вышло: мы начали расти.

– И напоследок: ваши слова всем болельщикам, нашим ультрас, которые посещали матчи "Кривбасса", и тем, кто пока не может поддержать нашу команду на стадионе.

– От себя и всего коллектива я хочу выразить большую благодарность, в первую очередь, нашим воинам. Знаете, очень тяжело, когда перед каждым матчем объявляют минуту молчания: понимаешь, что от игры к игре мы теряем наших соотечественников… Мы очень благодарны нашим защитникам, всем нашим болельщикам! Верю, что Победа скоро наступит! Слава Украине!

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Константин Караманиц СК Днепр-1
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Источник:
ФК Кривбас

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