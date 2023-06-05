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Пономарев: Вектор Руха – чтобы играли наши молодые футболисты

Премьер-лига
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Тренер Руха обещает качественный прорыв в следующем сезоне

Пономарев: Вектор Руха – чтобы играли наши молодые футболисты

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев подвел итог матча 30-го тура с "Александрии" (0:0) и рассказал о перспективах команды в следующем сезоне.

"Мы свою основную задачу выполнили. Это было самое главное на этом этапе. Благодарю ребят за эту игру и за то, что эта молодая команда смогла из такой ситуации выйти, остаться в Премьер-лиге. Для них это огромный опыт. Спасибо и "Александрии", хорошая команда, видно, что тоже только строится. Думаю, что с таким тренерским составом и подбором футболистов у них все получится.

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Дальше нужно смотреть, какой путь построения команды выбирать. Можно сейчас купить футболистов относительно хороших, достичь какого-то результата – занять 7-е, 6-е, 5-е место, а завтра ничего не иметь. А можно на базе молодых ребят, которые у нас сегодня есть, строить команду на перспективу. Конечно, нужно подкрепление. Но этот год, который провели футболисты – повторю, для них очень серьезный опыт. Они вышли из сложной ситуации. Возможно даже хорошо с психологической точки зрения, что такая ситуация у них сложилась. Потому что не каждый опытный игрок может выйти из такого положения, не говоря уже о молодых. Но наш вектор – чтобы играли наши молодые футболисты. Они сегодня молодые – через год они уже будут немного опытнее. И я думаю, что с этой командой можно добиваться целей.

Я сегодня вошел в раздевалку, где висели футболки игроков с фамилиями. Год назад большинство из них были представителями команды U-19. За исключением Панькива, Довгого, Мысыка, еще нескольких, а также легионеров. Все остальные – молодые футболисты.

Конечно, Квасницу и других молодых игроков мы будем пробовать в основной команде. К тому же, те исполнители, которые провели этот чемпионат, – это уже игроки основного состава. К примеру, сегодня играли 7 человек в основе, которые в прошлом году были в U-19, ну, и плюс Квасница, а еще в запасе было несколько. Понятно, что мы снова хотим успешно сыграть в Юношеской лиге УЕФА, поэтому футболисты, которые будут иметь право играть по возрасту в этом турнире, будут там играть. Я бы хотел, чтобы сбалансировали эту команду, которая у нас есть. Конечно, какое-то усиление для этого нужно. Но еще раз повторяю, эта команда может достигать хороших целей", - сказал Пономарев.

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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