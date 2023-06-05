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Колос намерен подписать одного из основных защитников Зари

Премьер-лига
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Контракт Максима Имерекова с луганчанами истекает 30 июня

Колос намерен подписать одного из основных защитников Зари

Фото: zarya-lugansk.com

Новина українською

"Колос" активно интересуется защитником "Зари" Максимом Имерековым.

Действующий контракт футболиста с луганчанами истекает 30 июня этого года и "Колос" планирует подписать игрока на правах свободного агента.

Напомним, что 32-летний защитник сыграл 30 матчей за "Зарю" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

"Колос" по итогам чемпионата Украины набрал 36 очков и занял восьмое место в турнирной таблице.

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В статье: Заря (Луганск) Максим Имереков Колос (Ковалевка)
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Источник:
Sport Arena

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