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Днепр-1 ушел в двухнедельный отпуск
Отдыхать команда будет недолго
scdnipro1.com.ua
После завершения регулярного сезона в УПЛ "
Учитывая, что следующий сезон начнется уже в 20-х числах июля, отдыхать команда будет недолго.
Уже через две недели игроки начнут подготовку к чемпионату УПЛ и квалификации Лиги чемпионов. Еврокубок для "Днепра-1" начнется 25 июля; примерно на этот же период предварительно планируется и старт внутреннего первенства.
Напомним, что команда Кучера заняла второе место в УПЛ и теперь сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
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