Днепр-1 ушел в двухнедельный отпуск

После завершения регулярного сезона в УПЛ " Днепр-1 " ушел в отпуск.

Учитывая, что следующий сезон начнется уже в 20-х числах июля, отдыхать команда будет недолго.

Уже через две недели игроки начнут подготовку к чемпионату УПЛ и квалификации Лиги чемпионов. Еврокубок для "Днепра-1" начнется 25 июля; примерно на этот же период предварительно планируется и старт внутреннего первенства.

Напомним, что команда Кучера заняла второе место в УПЛ и теперь сыграет в квалификации Лиги чемпионов.