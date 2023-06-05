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Днепр-1 ушел в двухнедельный отпуск

Премьер-лига
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Отдыхать команда будет недолго

Днепр-1 ушел в двухнедельный отпуск

scdnipro1.com.ua

Новина українською

После завершения регулярного сезона в УПЛ "Днепр-1" ушел в отпуск.

Учитывая, что следующий сезон начнется уже в 20-х числах июля, отдыхать команда будет недолго.

Уже через две недели игроки начнут подготовку к чемпионату УПЛ и квалификации Лиги чемпионов. Еврокубок для "Днепра-1" начнется 25 июля; примерно на этот же период предварительно планируется и старт внутреннего первенства.

Напомним, что команда Кучера заняла второе место в УПЛ и теперь сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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