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Заря слилась, неудача Ротаня - карма Александрии, Скрипник, Вирт, Ковалец
О финале Украинской Премьер-лиги
Розыгрыш украинской Премьер-лиги в сезоне 2022/23 завершился. Последний тур подарил банальную развязку в борьбе за место в Лиге Чемпионов и неожиданного пятого участника еврокубков от Украины, а также определил участников переходных матчей с клубами Первой лиги. Известный комментатор и журналист Максим Гиленко в своем влоге на канале UA-Футбол пытается разобраться, хитрила ли Заря, как Ротань мог так провалиться и удастся ли Ингульцу и Вересу удержаться в элите.
В этом выпуске
- 00:45 – Борьба за серебро в УПЛ – Днепр-1 больше хотел в Лигу Чемпионов
- 03:24 – Макс не верит в случайность ошибки Зари – все просчитано
- 06:33 – Кто виноват в такой ситуации? Кажется, УЕФА
- 07:35 – Назначение Ротаня – это провал, цифры подтверждают
- 13:25 – Шахтер не поддавался Ворскле, у Скрипника хорошие перспективы
- 17:13 – Хронология соревнований за то, чтобы не попасть на 13 и 14 места
- 19:25 – Календарь переходных матчей
- 19:58 – Жуткая статистика Ковальца
- 22:02 – ЛНЗ может сменить тренера – есть слухи о Ковпаке
- 22:51 – Инсайд жены Юрия Вирта
- 23:44 – Когда будет отставка тренера Вереса
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