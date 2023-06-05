  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря слилась, неудача Ротаня - карма Александрии, Скрипник, Вирт, Ковалец
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря слилась, неудача Ротаня - карма Александрии, Скрипник, Вирт, Ковалец

Премьер-лига
(1 голосов)

О финале Украинской Премьер-лиги

Заря слилась, неудача Ротаня - карма Александрии, Скрипник, Вирт, Ковалец

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Розыгрыш украинской Премьер-лиги в сезоне 2022/23 завершился. Последний тур подарил банальную развязку в борьбе за место в Лиге Чемпионов и неожиданного пятого участника еврокубков от Украины, а также определил участников переходных матчей с клубами Первой лиги. Известный комментатор и журналист Максим Гиленко в своем влоге на канале UA-Футбол пытается разобраться, хитрила ли Заря, как Ротань мог так провалиться и удастся ли Ингульцу и Вересу удержаться в элите.

В этом выпуске

  • 00:45 – Борьба за серебро в УПЛ – Днепр-1 больше хотел в Лигу Чемпионов
  • 03:24 – Макс не верит в случайность ошибки Зари – все просчитано
  • 06:33 – Кто виноват в такой ситуации? Кажется, УЕФА
  • 07:35 – Назначение Ротаня – это провал, цифры подтверждают
  • 13:25 – Шахтер не поддавался Ворскле, у Скрипника хорошие перспективы
  • 17:13 – Хронология соревнований за то, чтобы не попасть на 13 и 14 места
  • 19:25 – Календарь переходных матчей
  • 19:58 – Жуткая статистика Ковальца
  • 22:02 – ЛНЗ может сменить тренера – есть слухи о Ковпаке
  • 22:51 – Инсайд жены Юрия Вирта
  • 23:44 – Когда будет отставка тренера Вереса

По теме
yellow-arrow
Пономарев: Вектор Руха – чтобы играли наши молодые футболисты
yellow-arrow
Президент Кривбасса: В какой-то момент мы даже получили ожидания, на которые не могли и надеяться
yellow-arrow
Мозиль: Спасибо пацанам, которые отпахали этот матч с Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: канал UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде