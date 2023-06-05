Заря слилась, неудача Ротаня - карма Александрии, Скрипник, Вирт, Ковалец

Розыгрыш украинской Премьер-лиги в сезоне 2022/23 завершился. Последний тур подарил банальную развязку в борьбе за место в Лиге Чемпионов и неожиданного пятого участника еврокубков от Украины, а также определил участников переходных матчей с клубами Первой лиги. Известный комментатор и журналист Максим Гиленко в своем влоге на канале UA-Футбол пытается разобраться, хитрила ли Заря, как Ротань мог так провалиться и удастся ли Ингульцу и Вересу удержаться в элите.

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