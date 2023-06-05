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Шаран: У Миная действительно самый низкий бюджет в УПЛ
Но команда выдала лучший результат в своей истории
Фото: Александр Приходько
Главный тренер "
"Мы очень довольны тем, что выполнили задание – остались в Премьер-лиге. Все это благодаря ребятам, руководству, которые поняли, как должен работать весь коллектив для получения результата. Я имею в виду и работу на тренировках и финансовые вопросы. У нас действительно самый низкий бюджет в УПЛ.
Настолько все было создано настолько грамотно, что президент, спортивный директор, тренеры, игроки, менеджмент были составляющими одной единственной цепочки и это привело к достижению положительного результата. Поздравляю всех болельщиков и ФК "Минай" с этим. Мы все вместе продемонстрировали лучший результат в истории выступления команды в УПЛ", – заявил Шаран.
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