Шаран: У Миная действительно самый низкий бюджет в УПЛ

Главный тренер " Миная " Владимир Шаран подвел итоги сезона, в котором, несмотря на слабый старт, команда смогла сохранить прописку в УПЛ. Напомним, что закарпатцы, в итоге, финишировали на 10-м месте в таблице.

"Мы очень довольны тем, что выполнили задание – остались в Премьер-лиге. Все это благодаря ребятам, руководству, которые поняли, как должен работать весь коллектив для получения результата. Я имею в виду и работу на тренировках и финансовые вопросы. У нас действительно самый низкий бюджет в УПЛ.

Настолько все было создано настолько грамотно, что президент, спортивный директор, тренеры, игроки, менеджмент были составляющими одной единственной цепочки и это привело к достижению положительного результата. Поздравляю всех болельщиков и ФК "Минай" с этим. Мы все вместе продемонстрировали лучший результат в истории выступления команды в УПЛ", – заявил Шаран.