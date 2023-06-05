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Григорчук: Я уверен, что в Одессе должна быть либо команда, играющая в еврокубках, либо ей лучше не быть

Премьер-лига
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В этом сезоне моряки до еврокубков явно недотягивали

Григорчук: Я уверен, что в Одессе должна быть либо команда, играющая в еврокубках, либо ей лучше не быть

Фото: Александр Приходько

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Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук после матча 30-го тура УПЛ с "Металлистом" (3:0) подвел краткие итоги сезона, по итогам которого команда заняла 9-е место в таблице.

"В домашних матчах мы показывали не очень хороший результат, хотя по самой игре должны были брать больше очков. Сегодня до забитого гола была даже немного похожая ситуация. Такой сценарий мы видели уже не раз. Понимаем, в чем проблема и причины.

Я уверен на 100%, что в Одессе должна быть либо выигрывающая команда, играющая в еврокубках, либо, на мой взгляд, ей лучше не быть. Люди, фанаты, среда, футбольное сообщество – они все заслуживают, чтобы в Одессе была сильная команда. На это нужно направить все наши усилия. Или иначе быть просто не может. Я себе это уже давно решил. К сожалению, этот год был совсем не таким, что у нас есть команда и боремся за еврокубки. Но для этого нам нужно очень многое сделать", - сказал Григорчук.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
CHORNOMORETS TV

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