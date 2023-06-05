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Григорчук: Я уверен, что в Одессе должна быть либо команда, играющая в еврокубках, либо ей лучше не быть
В этом сезоне моряки до еврокубков явно недотягивали
Фото: Александр Приходько
Главный тренер "
"В домашних матчах мы показывали не очень хороший результат, хотя по самой игре должны были брать больше очков. Сегодня до забитого гола была даже немного похожая ситуация. Такой сценарий мы видели уже не раз. Понимаем, в чем проблема и причины.
Я уверен на 100%, что в Одессе должна быть либо выигрывающая команда, играющая в еврокубках, либо, на мой взгляд, ей лучше не быть. Люди, фанаты, среда, футбольное сообщество – они все заслуживают, чтобы в Одессе была сильная команда. На это нужно направить все наши усилия. Или иначе быть просто не может. Я себе это уже давно решил. К сожалению, этот год был совсем не таким, что у нас есть команда и боремся за еврокубки. Но для этого нам нужно очень многое сделать", - сказал Григорчук.
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