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Вишняк остается в Колосе, клубу могут увеличить бюджет на следующий сезон

Премьер-лига
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Колос завершил сезон в середине таблице

Вишняк остается в Колосе, клубу могут увеличить бюджет на следующий сезон

ФК "Колос" / Автор неизвестен

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Бюджет "Колоса" на следующий сезон, вероятно, будет увеличен, сообщает журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке".

Также отмечается, что главный тренер команды Ярослав Вишняк сохранил вотум доверия и останется в клубе.

Напомним, что 40-летний Вишняк возглавляет команду с 2021 года. До этого он являлся ассистентом главного тренера.

"Колос" занял восьмое место в УПЛ, набрав 36 очков в 30 матчах.

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В статье: Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
ТаТоТаке

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