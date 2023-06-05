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Вишняк остается в Колосе, клубу могут увеличить бюджет на следующий сезон
Колос завершил сезон в середине таблице
ФК "Колос" / Автор неизвестен
Бюджет "
Также отмечается, что главный тренер команды Ярослав Вишняк сохранил вотум доверия и останется в клубе.
Напомним, что 40-летний Вишняк возглавляет команду с 2021 года. До этого он являлся ассистентом главного тренера.
"Колос" занял восьмое место в УПЛ, набрав 36 очков в 30 матчах.
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Источник:ТаТоТаке
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