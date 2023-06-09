Итоги сезона УПЛ. Динамо. От фаворита к повторению антирекорда Блохина

UA-Футбол продолжает подводить итоги сезона УПЛ. Переходим к главному разочарованию сезона. До старта кампании многие заочно успели наградить “Динамо” золотыми медалями, однако на деле все вышло иначе. Столичный клуб не просто не стал первым… Киевляне повторили исторический антирекорд времен Блохина, стали лишь четвертым и теперь находятся в точке неопределенности. Ибо никто не знает, что будет дальше.

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Общий итог

Четвертое место, 18 побед, шесть ничьих, шесть поражений. Разница голов: 51-25

С одной стороны, провал “Динамо” можно аргументировать уходом лидеров. Летом ушли легионеры, зимой были проданы Забарный и Цыганков, в то время как с исходящими трансферами у киевлян были традиционные проблемы. Но это лишь часть проблем. “Динамо” провалилось не только из-за трансферов, ведь даже без легионеров осенью клуб обладал отличным ресурсом, дабы бороться за лидерство, а не за бронзу.

В игре “Динамо” сломалось почти все. Некогда бетонная оборона ошибалась чаще обычного, некогда неплохая атака перестала приносить пользу и делать голы даже тогда, когда удавалось создавать моменты. “Динамо” не только слабо играло против прямых конкурентов (один бал против “Шахтера”, три против “Днепра-1”, ноль против “Зари”), но и теряла свое против середняков и даже аутсайдеров. И лишь неплохой финиш, без Луческу и турнирной мотивации, подарил болельщикам команды лучик надежды.

Сильные стороны

С одной стороны, нельзя пройти мимо того факта, что “Динамо” все еще мало пропускает. В среднем, меньше гола за игру. Однако такая надежность обороны лишь иллюзорна, ибо сзади “Динамо” стало играть хуже. Только весной столичный коллектив пустил два от “Черноморца”, один от “Руха” и “Александрии”, и даже против “Металлиста”, который с трудом подавал признаки жизни. И это не говоря об играх с топами.

Как бы там ни было, из сильных сторон “Динамо” мы выделим молодежь. Ибо там есть интересные кадры. Неплохую, хоть и нестабильную весну провел центрбек Дячук, досрочно вернувшийся из “Александрии” на место Забарного. Свое место на левом крыле обороны забрал Вивчаренко, надежды подает Волошин. Ну и Ванат, конечно же Владислав Ванат. О нем, правда, давайте поговорим чуть позже.

Слабые стороны

В этом сезоне было немало игр, когда “Динамо” было сложно забивать голы. Да, благодаря удачному финишу и нескольким разгромам кажется, что киевляне хорошо смотрелись в атаке, но вспомните беззубые игры против “Ингульца”, “Руха”, импотенцию против “Колоса” и “Металлиста 1925” в первом круге… Киевляне плохо атакуют позиционно, и даже прогресс Ваната не сильно замаскировал проблему.

Остаются вопросы и к игре в центре поля. Сидорчук вновь был нестабилен, Шепелев так и не нашел себя, Шапаренко почти весь сезон восстанавливался после тяжелой травмы. Что тут говорить, если далеко не топ, а просто очень старательный Андриевский под конец выглядел лучшим среди всех хавбеков команды. И дело не только в ярком голе “Шахтеру”. В общем, центральную зону “Динамо” нужно бы укрепить.

Лучший игрок

23 результативных действия Виталия Буяльского намекают на его значимость и лидерство, но стоит признать, что весной полузащитник смотрелся куда хуже, чем осенью, в то время как финальный отрезок полностью забрал Ванат. Мы долго критиковали киевлян за отсутствие крутого бомбардира, но забивший 13 голов за сезон Ванат дает надежду на новую топ-девятку в украинском футболе. Да, на фоне Довбика его показатели немного провисают, но прошедший сезон стал первым полноценным для 21-летнего нападающего. Все его свершения еще впереди.

Памятный матч

“Динамо” ужасно начало второй круг, проиграв дома “Ингульцу”. Казалось, что на этом клуб окончательно выбыл из чемпионской борьбы, однако спустя неделю киевляне одолели “Днепр-1”. Причем в любимом стиле времен Луческу. Сыграли строго сзади, наказали соперника за ошибку у своих ворот, а после могли забивать еще на контрах. Казалось, что после этого “Динамо” прибавит, но так только казалось.

Прогноз

Неплохой финиш в паре с прогрессом молодых игроков говорит о том, что в следующем сезоне “Динамо” будет бороться не за топ-3. Однако здесь нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, клубу нужно определиться с тренером. Да, по слухам Мирча Луческу в добром здравии и будет работать с командой в следующем сезоне. Его опыт может стать плюсом, однако как показал сезон прошедший, со здоровьем румынского коуча могут возникнуть проблемы, к чему должны быть готовы в клубе.

Второе - это трансферы. Да, у “Динамо” все хорошо с форвардом, есть неплохая молодежь, но этого может и не хватить для борьбы на два фронта. Если клуб не усилит центр поля, если не найдет сменщика для Буяльского и игрока на правое крыло атаки - может быть немало проблем. Если же удастся собрать не только приличный стартовый состав, но и хорошую скамейку, “Динамо” будет по силам навязать борьбу за титул.