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Вирт: Металлург – очень добротная команда, которая имеет задачу попасть в УПЛ

Премьер-лига
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Верес будет играть переходные матчи с Металлургом

Вирт: Металлург – очень добротная команда, которая имеет задачу попасть в УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился ожиданиями от переходных матчей за право играть в УПЛ с запорожским "Металлургом".

"Много матчей этого соперника я пока не видел. Но мы знаем, что "Металлург" оставил за пределами зоны переходных матчей "Карпаты". Команда на равных играла в Первой лиге с грандами, обыграла в гостях "Полесье". А это многое значит. Мы будем серьезно готовиться и настраиваться. Как и ЛНЗ, "Металлург" – очень добротная команда, которая имеет задачу попасть в УПЛ. Поэтому матчи будут очень тяжелыми.

"Особого значения, где играть первый матч, для нас нет. Хотелось бы сыграть с болельщиками. Потому что присутствие болельщиков имеет огромное значение для футболистов", – сказал Вирт.

Напомним, что матчи пройдут 10 и 14 июня.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Металлург (Запорожье)
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
05.06.2023 в 23:40
Вирт если уже у Металурга не выиграть -так зачем вам УПЛ --сидите в 1 лиге за ваши копейки будете в первой десятке а не бороться за выживание в упл
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+1
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янковский ян (Запорожье)
05.06.2023 в 23:37
Задачи выйти в упл нет. Поэтому верес может спать спокойно. Останется он в вышке. Сольют матчи. Нет денег на упл.
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
05.06.2023 в 23:17
Новостворений Металург – дуже добротна комунальна чорна діра, що існує для освоєння бюджетного бабла. Ніякого іншого сенсу в існуванні комунальних футбольних клубів немає.
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+2
0

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