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Вирт: Металлург – очень добротная команда, которая имеет задачу попасть в УПЛ
Верес будет играть переходные матчи с Металлургом
Фото: НК Верес
Главный тренер "
"Много матчей этого соперника я пока не видел. Но мы знаем, что "Металлург" оставил за пределами зоны переходных матчей "Карпаты". Команда на равных играла в Первой лиге с грандами, обыграла в гостях "Полесье". А это многое значит. Мы будем серьезно готовиться и настраиваться. Как и ЛНЗ, "Металлург" – очень добротная команда, которая имеет задачу попасть в УПЛ. Поэтому матчи будут очень тяжелыми.
"Особого значения, где играть первый матч, для нас нет. Хотелось бы сыграть с болельщиками. Потому что присутствие болельщиков имеет огромное значение для футболистов", – сказал Вирт.
Напомним, что матчи пройдут 10 и 14 июня.
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