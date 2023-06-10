Итоги сезона УПЛ. Заря. Народные любимцы с клубным рекордом

UA-Футбол продолжает подводить итоги сезона УПЛ. На сей раз поговорим о луганской "Заре". Команда дарила яркий футбол осенью, при этом часто оступалась в играх против откровенных андердогов. За зиму коллектив ван Леувена стал лишь сильнее, нашел забивного легионера и подарил нам серию из семи побед кряду! А потому вполне справедливо, что именно данный сезон стал для луганчан историческим в плане наборов очков, ведь кажется, что "Заря" нынешнего образца, как минимум, не слабее команд Вернидуба и Скрипника.

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Общий итог

Третье место, 21 победа, четыре ничьих, пять поражений. Разница голов: 64-31

Постоянно держа руку на пульсе, читая комментарии и следя за мнением экспертов, мы с полной ответственностью готовы заявить, что луганская "Заря" - обладатель приза зрительских симпатий за минувший сезон. А могло ли быть иначе? Команда тотально перестроилась летом, уже после начала сезона потеряла Кабаева, Кристиана, Назарину и Безбородько, весь второй круг из-за травм были недоступны Данченко, Чурко, Кирюханцев, Мацапура… И при всем при этом коллектив ван Леувена только становился сильнее.

Если осенью "Заря" играла агрессивно, постоянно прессинговала, при этом проигрывала андердогам по типу "Руха" и "Ингульца", то весной мы увидели более зрелую и прагматичную команду. Стало больше дальних передач, больше игры через фланги, больше акцента на индивидуальное мастерство отдельных игроков. К тому же, не стоит забывать, что от тура к туру ван Леувен играл практически всегда одним составом, потому неудивительно, что под конец "Заря" просто "наелась". Хотя можно ли их ругать, даже за те самые 0:3 против "Шахтера"? Ведь даже без борьбы за титул луганчане смогли установить личный рекорд по очкам, а также выиграть в 13-ти весенних играх из 15-ти.

Сильные стороны

Если позволите, в качестве сильной стороны "Зари" мы выделим Патрика ван Леувена. Как мы писали выше, луганчане прогрессировали на протяжении всего сезона. Если в самом начале кампании они напоминали ранний "Ливерпуль" Клоппа, который может не только забить два-три гола гранду (к примеру, "Динамо" или "Шахтеру"), но и проиграть вообще кому угодно, то под конец весны "Зарю" можно сравнивать с поздним "Ман Сити" Гвардиолы. Все чаще луганчане играли прагматично, отказывались от долгих перекатов, делая ставки на диагонали Батагова, неплохо сушили игру после 1-2 забитых. В общем, стали более зрелой командой, причем настолько, что на мгновение удалось поверить в тот факт, что они готовы бороться за чемпионский титул. И не забываем о постоянном прогрессе игроков (Русин, Бражко, Батагов, Сапутин и так далее).

Еще одна вещь, которая удалась ван Леувену - это улучшение игры в обороне. По итогам первого круга "Заря" пропустила 22 гола (более одного гола за игру), однако весной все было иначе. На счету луганчан девять сухих игр (!), и это при том, что зимой серьезную травму получил основной кипер Мацапура. Но Сапутин не только заменил его, он превзошел коллегу и теперь может рассчитывать на место в старте.

Слабые стороны

Говоря о слабых сторонах "Зари" мы будем делать акцент на том, что помешало команде стать чемпионом. Как нам кажется, ключевым фактором стала короткая скамейка запасных. Здесь "Заря" (простите за частые аналогии с английскими клубами) схожа с "Арсеналом". Тренерский штаб подобрал идеальный стартовый состав, при этом, что касается резерва, то все смотрелось значительно хуже.

Хахлев, Полегенько, Дришлюк, Мишнев - вот набор футболистов, которых ван Леувен пускал в бой для усиления. С одной стороны, выглядит не так и печально, однако этого недостаточно, дабы разгружать лидеров во время тяжелого календаря. Альтернативы тому же Русину найдено не было, Бражко и Имереков казались просто безальтернативными, да и вылет Герреро стал страшной потерей. Хотя, будь весной в строю Чурко, Кирюханцев, Алефиренко и Данченко, возможно все сложилось для "Зари" чуть лучше.

Памятный матч

"Заря" в сезоне провела немало ярких матчей, обыгрывала грандов, громила андердогов. Лично нам кажется, что ключевой игрой для коллектива ван Леувена стал триумф в поединке с "Динамо" во втором круге. Между командами на то время шла серьезная борьба за третье место и поздний гол Герреро показал, что луганчане в этой битве являются фаворитами. По итогу, топ-3 от посягательств "Динамо" удалось удержать.

Лучший игрок

Здесь ситуация схожая. У яркой команды много ярких игроков, но для себя мы смогли выбрать одного. Несмотря на прогресс Батагова и Бражко, несмотря на становление Сапутина, несмотря на лидерские качества Имерекова и местами крутые перфомансы Булецы, мы не можем проигнорировать Назария Русина. Вечноталантливый, но дико нестабильный форвард нашел себя под крылом иностранного специалиста. Русин не просто освоил новую позицию на фланге атаки, он прекрасно сработался со всей командой (особенно с Герреро и Булецой), сделал 19 результативных действий и просто выдал лучший сезон в карьере. Теперь ждем дебюта в сборной.

Прогноз

"Заря" - самая нестабильная команда, если говорить о летнем периоде. Традиционно в межсезонье клуб отпускает лидеров, подписывая на их место новых игроков, которых после развивает и также отпускает. Вряд ли на сей раз будет иначе. Вероятно, вернутся в "Динамо" Булеца и Бражко, непонятная ситуация с легионером Герреро, да и Русина вполне может заманить один из грандов.

Но все это второстепенно. Главный вопрос - останется ли Патрик ван Леувен. Продолжаем настаивать, что "Заря" - во многом тренерский проект, а потому возможный уход наставника сильно изменит коллектив, и далеко не факт, что в лучшую сторону. Лично нам понравились луганчане в прошедшем сезоне, а потому очень хотелось бы, дабы иностранный специалист остался еще на год, завершив начатое и сыграв с "Зарей" в еврокубках.