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Источник: Пеглоу после конфликта с Ротанем был вынужден извиниться перед тренером
На этом настояли именно в Днепре-1
Фото: СК Дніпро-1
Форвард "
"Когда Пеглоу позволил себе куда-то пихать Руслана Петровича, то потом команда ему сказала: ты не уедешь отсюда, пока ты не пойдешь, не найдешь этого человека, не извинишься перед ним, и твои извинения будут приняты.
Насколько я знаю, он извинился там, на стадионе", —, сказал Спиваковский.
Напомним, что после инцидента Ротань был дисквалифицирован УАФ на 1 матч +2 условно, Пеглоу – на 3 игры + 1 условно.
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