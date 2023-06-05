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Источник: Пеглоу после конфликта с Ротанем был вынужден извиниться перед тренером

Премьер-лига
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На этом настояли именно в Днепре-1

Источник: Пеглоу после конфликта с Ротанем был вынужден извиниться перед тренером

Фото: СК Дніпро-1

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Форвард "Днепра-1" Жоао Пеглоу извинился перед главным тренером "Александрии" Русланом Ротанем после конфликта во время очной встречи команд. Об этом сообщает журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке".

"Когда Пеглоу позволил себе куда-то пихать Руслана Петровича, то потом команда ему сказала: ты не уедешь отсюда, пока ты не пойдешь, не найдешь этого человека, не извинишься перед ним, и твои извинения будут приняты.

Насколько я знаю, он извинился там, на стадионе", —, сказал Спиваковский.

Напомним, что после инцидента Ротань был дисквалифицирован УАФ на 1 матч +2 условно, Пеглоу – на 3 игры + 1 условно.

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия СК Днепр-1 Жоао Пеглоу
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Источник:
ТаТоТаке

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