Источник: Пеглоу после конфликта с Ротанем был вынужден извиниться перед тренером

Форвард " Днепра-1 " Жоао Пеглоу извинился перед главным тренером "Александрии" Русланом Ротанем после конфликта во время очной встречи команд. Об этом сообщает журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке".

"Когда Пеглоу позволил себе куда-то пихать Руслана Петровича, то потом команда ему сказала: ты не уедешь отсюда, пока ты не пойдешь, не найдешь этого человека, не извинишься перед ним, и твои извинения будут приняты. Насколько я знаю, он извинился там, на стадионе", —, сказал Спиваковский.

Напомним, что после инцидента Ротань был дисквалифицирован УАФ на 1 матч +2 условно, Пеглоу – на 3 игры + 1 условно.