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Вацко: Ходят слухи, что Сидорчук летом может покинуть Динамо
А на его место вернется Бражко
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Капитан и опорный хавбек "
"Если Бражко и дальше продолжит так прогрессировать, уже в следующем сезоне он дебютирует за сборную Украины. Летом он возвращается из аренды в Заре в "Динамо".
В контексте слухов (акцентирую внимание - слухов), что "Динамо" может покинуть Сергей Сидорчук, у Бражко есть роскошные шансы стать ключевым центральным полузащитником киевского клуба. Мне очень хочется посмотреть на связку в центре поля Бражко – Шапаренко.
Это не точно, это только разговоры и слухи. Не знаю, имеют ли они под собой почву, но они ходят", - сказал Вацко.
Напомним, что 32-летний Сидорчук в текущем сезоне в 38 матчах за киевлян сделал 1 ассист. Его с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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