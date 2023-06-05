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Вацко: Ходят слухи, что Сидорчук летом может покинуть Динамо

Премьер-лига
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А на его место вернется Бражко

Вацко: Ходят слухи, что Сидорчук летом может покинуть Динамо

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Капитан и опорный хавбек "Динамо" Сергей Сидорчук, по слухам, может летом покинуть киевский клуб. Такую версию дает журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Если Бражко и дальше продолжит так прогрессировать, уже в следующем сезоне он дебютирует за сборную Украины. Летом он возвращается из аренды в Заре в "Динамо".

В контексте слухов (акцентирую внимание - слухов), что "Динамо" может покинуть Сергей Сидорчук, у Бражко есть роскошные шансы стать ключевым центральным полузащитником киевского клуба. Мне очень хочется посмотреть на связку в центре поля Бражко – Шапаренко.

Это не точно, это только разговоры и слухи. Не знаю, имеют ли они под собой почву, но они ходят", - сказал Вацко.

Напомним, что 32-летний Сидорчук в текущем сезоне в 38 матчах за киевлян сделал 1 ассист. Его с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Вацко Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
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