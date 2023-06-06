Вацко: Ходят слухи, что Сидорчук летом может покинуть Динамо

Капитан и опорный хавбек " Динамо " Сергей Сидорчук, по слухам, может летом покинуть киевский клуб. Такую версию дает журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Если Бражко и дальше продолжит так прогрессировать, уже в следующем сезоне он дебютирует за сборную Украины. Летом он возвращается из аренды в Заре в "Динамо".

В контексте слухов (акцентирую внимание - слухов), что "Динамо" может покинуть Сергей Сидорчук, у Бражко есть роскошные шансы стать ключевым центральным полузащитником киевского клуба. Мне очень хочется посмотреть на связку в центре поля Бражко – Шапаренко.

Это не точно, это только разговоры и слухи. Не знаю, имеют ли они под собой почву, но они ходят", - сказал Вацко.