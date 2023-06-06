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Луческу намерен доработать до конца свой контракт с Динамо, - СМИ

Премьер-лига
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В Турции снова вспомнили о румынском тренере

Луческу намерен доработать до конца свой контракт с Динамо, - СМИ

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не планирует летом покидать киевскую команду и намерен доработать до конца свой контракт, который рассчитан еще на год.

Об этом сообщает турецкое издание SporX.

Ранее сообщалось, что киевляне официально также рассчитывают доработать с Луческу до конца.

Источник дает эту информацию в свете того, что "Фенербахче" начал поиски нового тренера на замену Жорже Жезушу и местные СМИ традиционно вспомнили о румынском тренере.

Также отметим, что сейчас Луческу находится на больничном после операции на ноге, в то время как исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Шовковский.

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В статье: Мирча Луческу Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
SporX

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