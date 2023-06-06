Луческу намерен доработать до конца свой контракт с Динамо, - СМИ

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу не планирует летом покидать киевскую команду и намерен доработать до конца свой контракт, который рассчитан еще на год.

Об этом сообщает турецкое издание SporX.

Ранее сообщалось, что киевляне официально также рассчитывают доработать с Луческу до конца.

Источник дает эту информацию в свете того, что "Фенербахче" начал поиски нового тренера на замену Жорже Жезушу и местные СМИ традиционно вспомнили о румынском тренере.

Также отметим, что сейчас Луческу находится на больничном после операции на ноге, в то время как исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Шовковский.