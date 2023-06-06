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Луческу намерен доработать до конца свой контракт с Динамо, - СМИ
В Турции снова вспомнили о румынском тренере
fcdynamo.com
Главный тренер "
Об этом сообщает турецкое издание SporX.
Ранее сообщалось, что киевляне официально также рассчитывают доработать с Луческу до конца.
Источник дает эту информацию в свете того, что "Фенербахче" начал поиски нового тренера на замену Жорже Жезушу и местные СМИ традиционно вспомнили о румынском тренере.
Также отметим, что сейчас Луческу находится на больничном после операции на ноге, в то время как исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Шовковский.
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