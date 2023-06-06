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Шахтер не будет продлевать аренду Лукаса Тейлора
Бразилец не смог убедить Игоря Йовичевича
ФК Шахтер
Защитник "
28-летний правый защитник покинет клуб после завершения арендного соглашения, сообщает журналист Дмитрий Венков.
"Шахтер" арендовал Тейлора прошлым летом, но футболист по ходу сезона не смог убедить тренерский штаб Игора Йовичевича в своих талантах.
Напомним, что защитник в сезоне 2022/23 провел за "Шахтер" 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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