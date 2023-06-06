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Шахтер не будет продлевать аренду Лукаса Тейлора

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец не смог убедить Игоря Йовичевича

Шахтер не будет продлевать аренду Лукаса Тейлора

ФК Шахтер

Новина українською

Защитник "Шахтера" Лукас Тейлор, права на которого принадлежат греческому ПАОКу, летом покинет команду.

28-летний правый защитник покинет клуб после завершения арендного соглашения, сообщает журналист Дмитрий Венков.

"Шахтер" арендовал Тейлора прошлым летом, но футболист по ходу сезона не смог убедить тренерский штаб Игора Йовичевича в своих талантах.

Напомним, что защитник в сезоне 2022/23 провел за "Шахтер" 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лукас Тейлор
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
06.06.2023 в 01:52
От так буває, коли ти свіжий допускаєш тупий брак проти втомленого гравця реалу і потім забивають твоїй команді гол і відбирать перемогу. Сам винен. Показав свій "рівень" і все пішло по пизд*))
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