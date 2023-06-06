"Тогда было звездное время и немного я поплыл", - Селезнев вспомнил о своей карьере в Шахтере

Экс-форвард сборной Украины и донецкого " Шахтера " Евгений Селезнев рассказал, почему у него не получилось заиграть на должном уровне в донецком клубе.

"Мог ли я себя проявить гораздо лучше? Мог. Тогда было звездное время и немного я поплыл. Понял, что есть машины, деньги, клубы. Я в то время не понял, куда попал, что такое "Шахтер". Мне все удавалось легко, и тренировки, и голы. А тут пришел и передо мной все звезды, немного понесло парня.

Когда я возвращался в "Шахтер", то уже был взрослее. Я был уже готовым футболистом. Становился лучшим бомбардиром чемпионата в "Днепре" (2010/11 – 17 голов), появилась уверенность. Но все равно мог проявить себя лучше", – сказал Селезнев.