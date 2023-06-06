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"Тогда было звездное время и немного я поплыл", - Селезнев вспомнил о своей карьере в Шахтере
Форвард в Шахтере проявил себя не так ярко
Экс-форвард сборной Украины и донецкого "
"Мог ли я себя проявить гораздо лучше? Мог. Тогда было звездное время и немного я поплыл. Понял, что есть машины, деньги, клубы. Я в то время не понял, куда попал, что такое "Шахтер". Мне все удавалось легко, и тренировки, и голы. А тут пришел и передо мной все звезды, немного понесло парня.
Когда я возвращался в "Шахтер", то уже был взрослее. Я был уже готовым футболистом. Становился лучшим бомбардиром чемпионата в "Днепре" (2010/11 – 17 голов), появилась уверенность. Но все равно мог проявить себя лучше", – сказал Селезнев.
Напомним, что в составе "Шахтера" Селезнев провел 74 игры, в которых забил 30 мячей и отдал 7 результативных передач.
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