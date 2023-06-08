Итоги сезона УПЛ. Борцы за еврокубки. Ротань выручил Ворсклу, добротный дебют Кривбасса

UA-Футбол продолжает подводить итоги сезона в УПЛ. Мы добрались до разговора о командах, которые формально вели борьбу за пятую строчку, ибо первые четыре места оказались для простых смертных недосягаемыми. Хотя и пятая позиция была зарезервирована почти весь сезон, однако "Александрия" умудрилась на финише растерять плюс 11 балов от "Ворсклы" и стать шестой. Однако обо всем по порядку.

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"Ворскла"

Общий итог

Пятое место, 13 побед, шесть ничьих, 11 поражений. Разница голов: 38-37

Честно, мы критиковали "Ворсклу" весь сезон. И нам казалось это справедливым. После назначения Скрипника, после сильных трансферов, после приглашения легионеров казалось, что полтавчане станут открытием сезона. Но нет. Они слабо начали, из-за чего не могли себя всю осень. Да, в первом круге удалось отобрать очки у "Динамо" и "Днепра-1", однако по игре команда смотрелась максимально нестабильно, застряв в середине таблицы.

Не сильно удалось исправиться на старте второго круга. После 0:3 с "Александрией" начало казаться, что это конец. Полтавчане отстали на 11 очков, после влетели 0:2 "Минаю"… И по закону драмы смогли все исправить. Космический финиш сезона (пять побед кряду, в том числе над "Шахтером" и "Днепром-1") позволили команде Скрипника опередить "Александрию", которая упустила слишком много очков. Драма для одних, радость для всей Полтавы.

Памятный матч

Хочется назвать игру против "Шахтеру", победа в которой и позволила финишировать на пятой строчке, но мы выделим другой матч - против "Днепра-1". Ибо именно та победа, по нашему скромному мнению, зарядила игроков верой в свои силы. Стоит лишь вспомнить, что к тому матчу полтавчане подошли с четырьмя полевыми игроками в запасе, да и к тому же быстро пропустили быстрый гол на поле фаворита. Но смогли проснуться, выйти вперед до перерыва и увезти свою победу.

Лучший игрок

Если позволите, мы выделим сразу двоих. Во-первых, нельзя не вспомнить о Тауляне Сефери. Албанский легионер был куплен прошлым летом за скромные ныне 500 тысяч евро, однако он как влитой встал на свое место в команде. На его счету 13 голов в сезоне, часть из которых получились очень красивыми.

На этом можно было ставить точку, но мы также отметим дебютный сезон в Полтаве от Василия Кравца. Фулбек качественно закрывал бровку в первом круге, а во втором был передвинут в центр обороны. Именно после этого оборона полтавчан перестала быть решетом, а сам Василий показал себя отличным универсалом, который и в воздухе побороться может, и крутой дальний пас отдать способен.

Прогноз

Ох. Всю весну ходили разговоры, что Виктор Скрипник и "Ворскла" расстанутся этим летом, ибо коуч не получил должной поддержки, в то время как верхушка клуба ожидала более качественного прогресса в результатах. Однако теперь, как нам кажется, планы могут измениться. "Зелено-белые" выдали финиш мечты, запрыгнув в еврокубки, а потому Скрипник вполне может и изменить свое решение.

С другой стороны, не факт, что у полтавчан, учитывая проблемы почетного президента команды Жеваго, ныне все в порядке с финансами. Виктор Анатольевич же вряд ли согласится остаться без усиления состава, ибо многим ясно, что для игры на два фронта нынешняя "Ворскла" нуждается в трансферах. А потому пока воздержимся от прогнозов и будем наблюдать за ситуацией.

"Александрия"

Общий итог

Шестое место, десять побед, 14 ничьих, шесть поражений. Разница голов: 42-39

Лежачих по неписанным законам бить не принято, а потому мы лишь немного попинаем. "Александрия" сотворила историю, упустив громадный отрыв на финише сезона. А если вспомнить, что Юрий Гура был отправлен в отставку из-за непопадания в топ-3, то становится еще смешнее. Либо грустнее, тут все зависит от личного отношения к "горожанам".

Первый круг "Александрия" финишировала на пятом месте, при этом по потерянным очкам они шли вровень с "Динамо" и опережали "Зарю", а отрыв от шестой позиции был равен четырем балам при двух играх в запасе. Руководству было мало, потому зимой был приглашен Руслан Ротань. Как итог, за второй круг "горожане" набрали 20 балов, провели 11 ничейных игр и упустили одну позицию. Она же и была еврокубковой.

Памятный матч

Несмотря на скомканный второй круг, именно в нем, по нашему мнению, "александрийцы" провели свой лучший матч. И что очень символично, против "Ворсклы". В 19-м туре "горожане" на своем поле забили полтавчанам три сухих гола, оторвались от них 11 балов, а Виктор Скрипник говорил, что "зелено-белым" нужно скорее переживать о борьбе за выживание, чем о еврокубковой зоне.

Лучший игрок

Уже опытный фулбек Денис Мирошниченко провел один из самых стабильных сезонов в карьере. Он был своим при Гуре, выжигая правое крыло, а после подтвердил статус основного уже в эпоху Ротаня. Более того, во время эпидемии травм Денис временно закрывал позицию левого вингера, где был не менее полезен, создавая постоянную угрозу чужим воротам. Более стабильного исполнителя в составе "горожан" в прошлом сезоне не было.

Прогноз

Рискуя быть высмеянными, посоветуем руководству "Александрии" удержать Руслана Ротаня. Как минимум еще на полгода. Его приглашение изначально казалось рискованной затеей, однако раз верхушка клуб решилась на данный шаг, то нужно придерживаться выбранной стратегии.

К тому же, Ротань один из немногих отечественных тренеров, которые пытаются ставить не самые примитивные "бей-беги". Да, местами игра во владения больше напоминает отсутствие идей в атаке, однако мы бы хотели, дабы Руслан Петрович продолжил работу. Однако лишь при условии, если ему дадут сформировать тот состав, который он посчитает нужным. В пределах разумного, понятно, что Киммих и Салах в Александрию не поедут.



"Кривбасс"

Общий итог

Седьмое место, 12 побед, пять ничьих, 13 поражений. Разница голов: 26-30

Возможно, кто-то, кто очень внимательно следит за УПЛ, скажет, что "Кривбасс" не должен был находится в данном списке, ибо по-настоящему коллектив Вернидуба за пятое место не боролся. Но это не совсем справедливо. Во-первых, на момент последнего тура у криворожан оставались шансы на еврокубки. Да, пускай они проиграли "Днепру-1", но чисто в формально в гонке команда участвовала.

Вторая причина - это прогресс коллектива на протяжении сезона. "Кривбасс" очень мучительно начинал сезон, долго не мог забить, еще дольше - одержать первую победу, однако после их прорвало. Они выдали шикарную концовку осени, первыми обыграли "Днепр-1", нанесли первое поражение "Заре" во втором круге и в целом местами смотрелись очень добротно.

Памятный матч

Выше мы упоминали победные поединки "Кривбасса" против "Днепра-1" и "Зари", однако здесь мы выделим иную игру. В 23-м туре криворожане провели домашний матч против "Александрии", добыв победу со счетом 2:1. Это был тяжелейший и равный матч, однако именно в нем "Кривбасс" показал характер и обыграл команду, которая тогда была главным явным фаворитом на пятую строчку. Есть теория, что именно то фиаско надломило уверенность "горожан" в своих силах.

Лучший игрок

Рифет Капич позже остальных летних новичков присоединился к "Кривбассу", однако, как показалось, именно боснийца в центре поля не хватало Вернидубу для построения своих идей. Капич стал моторчиком команды, постоянно разгонял атаки, а также забил немало важных голов. И не только с пенальти.

Прогноз

Как и одесский "Черноморец", криворожане по ходу сезона влюбляли в себя, а потому есть теория, что у команды вполне светлое будущее. Учитывая, насколько амбициозно они залетели в вышку, пригласив Вернидуба и пригласив много опытных игроков. Однако их путь только начинается.

Рискнем предположить, что руководство будет требовать от тренерского штаба места в еврокубковой зоне. Для этого нужно расширяться. "Кривбасс" в конце сезона преследовала череда травма, а потому дабы избежать неприятных осечек, следует укрепить несколько позиций. Как минимум, место форварда, опорника, а также центрального защитника. Да и в целом было бы неплохо пересобрать состав, отпустив лишних футболистов.