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Луческу отказался возглавить Фенербахче

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер намерен доработать контракт с "Динамо" до конца

Луческу отказался возглавить Фенербахче

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу получил предложение возглавить "Фенербахче". По информации турецких СМИ, 77-летний румын ответил отказом.

Источник пишет, что Луческу считает Турцию, в которой выигрывал чемпионство с "Галатасараем" и "Бешикташем" своим домом, но хочет доработать свой контракт с киевским клубом. Его договор с "Динамо" заканчивается летом 2024 года.

Ранее были слухи, что "Фенербахче" также рассматривал Луческу в качестве спортивного директора клуба.

Напомним, что сейчас Мирча находится на больничном после операции на ноге, в то время как исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Шовковский.

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В статье: Мирча Луческу Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
Sporx

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