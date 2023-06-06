Луческу отказался возглавить Фенербахче

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу получил предложение возглавить "Фенербахче". По информации турецких СМИ, 77-летний румын ответил отказом.

Источник пишет, что Луческу считает Турцию, в которой выигрывал чемпионство с "Галатасараем" и "Бешикташем" своим домом, но хочет доработать свой контракт с киевским клубом. Его договор с "Динамо" заканчивается летом 2024 года.

Ранее были слухи, что "Фенербахче" также рассматривал Луческу в качестве спортивного директора клуба.

Напомним, что сейчас Мирча находится на больничном после операции на ноге, в то время как исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Шовковский.