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Луческу отказался возглавить Фенербахче
Тренер намерен доработать контракт с "Динамо" до конца
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу получил предложение возглавить "Фенербахче". По информации турецких СМИ, 77-летний румын ответил отказом.
Источник пишет, что Луческу считает Турцию, в которой выигрывал чемпионство с "Галатасараем" и "Бешикташем" своим домом, но хочет доработать свой контракт с киевским клубом. Его договор с "Динамо" заканчивается летом 2024 года.
Ранее были слухи, что "Фенербахче" также рассматривал Луческу в качестве спортивного директора клуба.
Напомним, что сейчас Мирча находится на больничном после операции на ноге, в то время как исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Шовковский.
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