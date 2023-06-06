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Ванат – о звании лучшего бомбардира Динамо: Хотелось большего

Премьер-лига
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Форвард оценил свою результативность в завершившемся сезоне

Ванат – о звании лучшего бомбардира Динамо: Хотелось большего

ФК "Динамо" / Автор невідомий

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Нападающий "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал свою результативность в сезоне-2022/23. Молодой форвард вместе с одноклубником Виталием Буяльским забил 12 голов за киевлян в рамках УПЛ.

"Конечно, приятно стать лучшим бомбардиром команды в сезоне, но, признаюсь, хотелось большего, но из-за дисквалификации, к сожалению, не получилось увеличить количество своих голов.

Думаю, в последних поединках мог бы отличиться еще, ведь серьезно готовился и был уверен в том, что еще забью и улучшу свою статистику. Но, в целом, полагаю, мой первый сезон в "Динамо" прошел неплохо. Это все благодаря команде. Определенную планку для себя установил, так что в будущем постараюсь только улучшать и превосходить этот результат", - отметил Ванат.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
fcdynamo.com

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