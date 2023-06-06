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Прощальный матч Селезнева: с кем из участников поединка пересекался в одном клубе форвард? Квиз
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fc-dnipro.com.ua
6 июня на ужгородском стадионе Авангард пройдет прощальный матч бывшего форварда "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Евгения Селезнева. В этом поединке примут участие как бывшие его партнеры по клубу, так и те, против которых он только играл.
На этот счет мы подготовили для вас квиз. Будут даны участники этого прощального поединка и вам нужно ответить, пересекался ли Селезнев в одном клубе с тем или иным игроком.
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