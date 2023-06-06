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Кривбасс запланировал два сбора в Украине
Криворожане ушли в отпуск
Фото: fckryvbas.com
"Кривбасс" сразу после последней календарной игры УПЛ против "Днепра-1" (0:1) ушел в отпуск. Криворожская команда будет отдыхать до 20-22 июня, когда соберется снова в Кривом Роге, чтобы начать подготовку к новому сезону.
Планируется проведение двух подготовительных сборов накануне старта нового чемпионата. Сначала подопечные Юрия Вернидуба будут заниматься на своей базе в Кривом Роге, а в начале июля отправятся в Закарпатье, где будут проходить подготовку две недели.
Команду будут ожидать спарринги с представителями УПЛ и Первой лиги.
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