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Кривбасс запланировал два сбора в Украине

Премьер-лига
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Криворожане ушли в отпуск

Кривбасс запланировал два сбора в Украине

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" сразу после последней календарной игры УПЛ против "Днепра-1" (0:1) ушел в отпуск. Криворожская команда будет отдыхать до 20-22 июня, когда соберется снова в Кривом Роге, чтобы начать подготовку к новому сезону.

Планируется проведение двух подготовительных сборов накануне старта нового чемпионата. Сначала подопечные Юрия Вернидуба будут заниматься на своей базе в Кривом Роге, а в начале июля отправятся в Закарпатье, где будут проходить подготовку две недели.

Команду будут ожидать спарринги с представителями УПЛ и Первой лиги.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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