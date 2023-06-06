Кривбасс запланировал два сбора в Украине

"Кривбасс" сразу после последней календарной игры УПЛ против "Днепра-1" (0:1) ушел в отпуск. Криворожская команда будет отдыхать до 20-22 июня, когда соберется снова в Кривом Роге, чтобы начать подготовку к новому сезону.

Планируется проведение двух подготовительных сборов накануне старта нового чемпионата. Сначала подопечные Юрия Вернидуба будут заниматься на своей базе в Кривом Роге, а в начале июля отправятся в Закарпатье, где будут проходить подготовку две недели.

Команду будут ожидать спарринги с представителями УПЛ и Первой лиги.