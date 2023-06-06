  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла продлила контракт с малийским легионером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла продлила контракт с малийским легионером

Премьер-лига
(1 голосов)

Стороны продолжили сотрудничество

Ворскла продлила контракт с малийским легионером

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане поставил свою подпись под новым контрактом. Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Новое соглашение 22-летнего малийского легионера будет действовать до июня 2027 года.

Кане выступает за "Ворсклу" с сентября 2018 года. С апреля по декабрь 2022 года он на правах аренды играл за китайский "Циндао Хайню" (5 голов и 8 ассистов в 23 матчах).

В сезоне-2022/23 он провел 11 поединков за "Ворсклу", в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Довбик принял окончательное решение по поводу своего будущего в Днепре-1
yellow-arrow
Не только воздушные, но и внутренние тревоги. Итоги УПЛ-2022/23 и дальнейшие перспективы команд
yellow-arrow
Официально. Клуб УПЛ продлил контракт с главным тренером
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Ибрахим Кане
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
vorskla.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде