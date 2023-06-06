Ворскла продлила контракт с малийским легионером

Полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане поставил свою подпись под новым контрактом. Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Новое соглашение 22-летнего малийского легионера будет действовать до июня 2027 года.

Кане выступает за "Ворсклу" с сентября 2018 года. С апреля по декабрь 2022 года он на правах аренды играл за китайский "Циндао Хайню" (5 голов и 8 ассистов в 23 матчах).

В сезоне-2022/23 он провел 11 поединков за "Ворсклу", в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.