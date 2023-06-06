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Официально. Клуб УПЛ продлил контракт с главным тренером
Наставнику доверяют
Фото: ФК Минай
"Минай" продолжил сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Шараном.
Как сообщает пресс-служба клуба, 51-летний специалист будет руководить командой как минимум до конца сезона 2023/24. Стороны согласовали новые взаимовыгодные условия контракта.
Вместе с Владимиром Богдановичем новые соглашения заключили ассистент главного тренера Вадим Чернышенко, старший тренер Сергей Мизин, тренер вратарей Андрей Новак, врач Олег Темник и физиотерапевты Михаил Данькив и Анатолий Шишкин.
Шаран возглавил "Минай" зимой 2022 года. Однако из-за военной агрессии РФ, дебютировать в качестве главного тренера закарпатцев он смог только в августе прошлого года.
Под его руководством команда заняла 10-е место (33 очка) и сохранила прописку в элитном дивизионе.
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