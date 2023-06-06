Довбик принял окончательное решение по поводу своего будущего в Днепре-1

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик определился со своим будущим.

Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио, форвард близок к продлению контракта с днепровским клубом. Действующее соглашение игрока истекает в конце этого года.

Отмечается, что несмотря на пролонгацию сотрудничества, интерес к футболисту со стороны итальянских клубов сохраняется. "Торино" и "Салернитана" следили за ним прошлым летом.

Напомним, 25-летний Довбик стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги сезона-2022/23. Форвард забил 24 гола в 30 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.