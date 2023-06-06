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Довбик принял окончательное решение по поводу своего будущего в Днепре-1
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Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик определился со своим будущим.
Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио, форвард близок к продлению контракта с днепровским клубом. Действующее соглашение игрока истекает в конце этого года.
Отмечается, что несмотря на пролонгацию сотрудничества, интерес к футболисту со стороны итальянских клубов сохраняется. "Торино" и "Салернитана" следили за ним прошлым летом.
Напомним, 25-летний Довбик стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги сезона-2022/23. Форвард забил 24 гола в 30 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.
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