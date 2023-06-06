Голкипер, два хавбека и два форварда претендуют на звание лучшего игрока Динамо в мае и июне

" Динамо " назвало претендентов на звание лучшего игрока команды в мае и июне.

На почетное звание претендуют голкипер Георгий Бущан, хавбеки Виталий Буяльский и Александр Андриевский, а также форварды Владислав Ванат и Эрик Рамирес.

Бущан за отчетный период провел 3 матча, в которых пропустил 1 гол. На счету Андриевского – 7 матчей и 1 гол, Буяльского – 7 поединков, 1 гол и 3 ассиста, Ванат сыграл 4 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативный пас, у Рамиреса 6 поединков и 2 гола.

Проголосовать за своих фаворитов можно в ТГ-канале киевлян.